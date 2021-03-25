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Вертолеты Ка-226 в Сирии

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Ка-226 в Сирии

Первое фото Ка-226 в Сирии опубликовал в твиттере известный в кругах интересующихся сирийской авиацией блоггер @LuftwaffeAS, который написал, что это вертолет ВВС Сирии. Спустя пару дней появилось видео с учений одного из подразделений 25-й дивизии специального назначения "Тигр" Сирийской арабской армии при поддержке ВКС России и ВВС Сирии, на котором промелькнули два Ка-226.

На видео кстати еще есть ряд интересных кадров самолетов и вертолетов ВВС Сирии:

Пара L-39ZO

Ми-25

Ми-8/Ми-17

Сирийские военнослужащие на учении отработали освобождение деревни от условных боевиков

Элитные подразделения сирийской армии с применением авиации провели учение по освобождению деревни от условных боевиков на границе между провинциями Алеппо и Хама. Об этом сообщил военнослужащий батальона "Тигры" Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики старший лейтенант Ахмад эль-Ахмади.

"Подобные тренировки у нас проходят почти каждый день. Сегодня итоговый ежемесячный сбор. И, я думаю, все прекрасно видят, что мы готовы защищать свою землю", - сказал Ахмад эль-Ахмади.

По замыслу учения, информацию сирийские подразделения получили от российских Воздушно-космических сил. "Наша основная задача состоит в патрулировании местности. Дальше, после патрулирования - передача информация местным сирийским военным", - рассказал пилот вертолета Ми-8 ВКС России.

Также по замыслу, артиллерии не удалось ликвидировать окопавшихся в деревне боевиков, поэтому применялась сирийская авиация. Затем позиции условного противника штурмовал спецназ, который и зачистил населенный пункт за 10 минут.

По совету российских военных специалистов, на учениях сирийские военные проверяют слаженность действий нескольких подразделений своей армии и применяют реальное боевое оружие, чтобы оценить, насколько готово каждое звено атаки.

http://syria.mil.ru/war-on-terror/info/news/more.htm?id=12349871%40egNews

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
F-16
КА-226
Ми-17
Ми-8
Проекты
Военные учения
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