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ВМС Италии заказали новый противокорабельный ракетный комплекс Teseo Mk 2/E

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Европейское ракетное объединение MBDA 17 марта 2021 года сообщило, что получило первый стартовый контракт на поставку военно-морским силам Италии нового противокорабельного ракетного комплекса Teseo Mk 2/E (Teseo Evolved).

Изображение ракет нового противокорабельного ракетного комплекса MBDA Teseo Mk 2/E (Teseo Evolved) для ВМС Италии (с) MBDA

Комплекс Teseo Mk 2/E является дальнейшим развитием известного противокорабельного ракетного комплекса ОТОМАТ с дозвуковой противокорабельной ракетой с турбореактивным двигателем, традиционно обозначаемого в ВМС Италии как Teseo. Комплекс ОТОМАТ был разработан в начале 1970-х годов совместно итальянской компанией ОТО Melara и французской Matra (ныне бывшие ракетные подразделения этих компаний входят в состав MBDA), однако фактически производился только в Италии на предприятии ОТО Melara (ныне MBDA Italia) в Специи (с 1974 года) и поступил на вооружение итальянского флота, а также широко экспортировался. Особенностью комплекса Teseo (с ракетами вариантов ОТОМАТ Mk 2) было использование аппаратуры передачи данных для внешнего целеуказания, что обеспечивало ракете возможность применения на значительную дальность - до 180-200 км.

С 2007 года на вооружение ВМС Италии поступал комплекс Teseo Mk 2/А с новой ракетой ОТОМАТ Mk 2 Block IV с новой системой управления. Дальнейшим развитием этой системы теперь и стал комплекс Teseo Mk 2/E (Teseo Evolved), в котором используется новая ракета, иногда обозначаемая ОТОМАТ Mk 2 Е. Создание комплекса Teseo Mk 2/E осуществлялось MBDA Italia по контакту, выданному министерством обороны Италии в 2018 году на сумму 150 млн евро. Поступление комплекса на вооружение ВМС Италии по этому контракту было намечено на 2026 год.

Сообщается, что ракета комплекса Teseo Mk 2/E полностью перекомпонована и оснащена новым ТРДД американской компании Williams International (видимо, применяемым в крылатых ракетах Tomahawk), что позволяет довести максимальную дальность стрельбы до 360 км (по некоторым данным, даже до "более 500 км"). Планер ракеты выполнен с внедрением элементов малозаметности. На ракете введена новая двухканальная система наведения, сочетающая новую активную радиолокационную головку самонаведения с АФАР разработки компании Leonardo и инфракрасную систему самонаведения типа IIR (по некоторым данным, заимствованная от авиационной крылатой ракеты MBDA Scalp/Storm Shadow), что обеспечивает возможность высокоточного поражения наземных целей, также будет установлена двухсторонняя аппаратура передачи данных, позволяющая осузествлять управление ракетой на всей траектории полета и "инновационное планирование миссий". Боевая часть также полностью новая. Таким образом, ракета комплекса Teseo Mk 2/E является фактически двухцелевой крылатой ракетой.

Сообщается, что в ВМС Италии данный комплекс должны получить два планируемых к строительству к 2030 году новых больших эскадренных миноносца типа DDX. Однако, возможно, что первыми комплекс Teseo Mk 2/E получат последние в серии строящихся сейчас новых "патрульных кораблей" (фактически крупных фрегатов) типа РРА (типа Paolo Thaon di Revel), которых всего для итальянского флота планируется ввести в строй от 10 до 16 единиц. Первые корабли этого типа получают ракетный комплекс Teseo Mk 2/А. В перспективе предполагается, что комплекс Teseo Mk 2/E заменит системы Teseo Mk 2/А на всех кораблях итальянского флота, а также будет активно продвигаться на экспорт.

Изображение ракеты нового противокорабельного ракетного комплекса MBDA Teseo Mk 2/E (Teseo Evolved) для ВМС Италии (с) MBDA

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Otomat
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
АФАР
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