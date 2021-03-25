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РИА Новости

ПАК ДА сможет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным, сообщил источник

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Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника
Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Создаваемый в России "стелс"-бомбардировщик, известный как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Такие характеристики будущего самолета подтверждены в ходе стендовых испытаний, уточнил он.

"Специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. Подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, вычисленные еще на этапе научно-исследовательских работ методами компьютерного моделирования", — рассказал собеседник агентства.

Уровень снижения ЭПР воздушного объекта демонстрируют степень его незаметности для радаров, пояснил он.

По словам источника, радиус обнаружения ПАК ДА самолетами дальнего радиолокационного дозора и бортовыми радарами истребителей снизится "на несколько порядков".

"Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, в том числе передовые рубежи ПВО наиболее развитых в этом плане стран Североатлантического альянса", — сообщил собеседник.

При этом он отметил, что ПАК ДА сможет выполнять большинство ударных задач за пределами зоны действия противовоздушной обороны, используя высокоточное оружие большой дальности — перспективные крылатые и гиперзвуковые ракеты.

Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Туполев
Проекты
NATO
ГЗЛА
ИТ
ПАК ДА
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