ПАК ДА сможет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным, сообщил источник

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Создаваемый в России "стелс"-бомбардировщик, известный как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Такие характеристики будущего самолета подтверждены в ходе стендовых испытаний, уточнил он.
Уровень снижения ЭПР воздушного объекта демонстрируют степень его незаметности для радаров, пояснил он.
По словам источника, радиус обнаружения ПАК ДА самолетами дальнего радиолокационного дозора и бортовыми радарами истребителей снизится "на несколько порядков".
"Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, в том числе передовые рубежи ПВО наиболее развитых в этом плане стран Североатлантического альянса", — сообщил собеседник.
При этом он отметил, что ПАК ДА сможет выполнять большинство ударных задач за пределами зоны действия противовоздушной обороны, используя высокоточное оружие большой дальности — перспективные крылатые и гиперзвуковые ракеты.
Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.