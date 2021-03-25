Yahoo News Japan (Япония): новые «Звездные войны»? Только теперь Америки с Китаем?

Руководитель американского бюро японского делового издания бьет тревогу: китайцы начинают серьезно провоцировать американцев в космосе. Впереди новые «Звездные войны»? Только теперь американцев с китайцами? Китай вошел в силу? Некоторые читатели соглашаются. Другие спрашивают: «А разве космос принадлежит одной Америке?».

Китай активизирует космические провокации против Америки, серьезно воспринимаемые в США как угроза

"Провокационные действия Китая против Америки, серьезно обеспокоивший Соединенные Штаты можно сравнить с похожими провокационными ходами Пекина в Восточно-Китайском море".

Эту мысль высказывает Тодд Харрисон, который специализируется на проблемах космической безопасности в важном "мозговом центре" США - "Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Харрисон следующим образом характеризует нынешнее состояние нарастающих трений между США и Китаем, имеющих место в космосе.

"Все, что известно миру, - это бодрые известия о "достижении великих побед" обеими странами в исследовании космического пространства. 19 февраля этого года марсоход НАСА успешно приземлился на Марсе, а Китай вывел свой марсоход на орбиту Марса 10 февраля. В декабре 2020 года Китай осуществил мягкую посадку на Луну беспилотного космического корабля, сумел собрать образцы лунного грунта и доставить их на Землю. Дружественное технологическое соревнование… Но нет, в борьбе двух стран в космосе есть другое лицо, гораздо более жесткое и неприятное".

"Спутник-убийца", который приближается к спутнику другой страны, самоуничтожается и разрушает цель своими осколками, "оружие направленной энергии", которое может уничтожить или нарушить нормальное функционирование цели с помощью лазера, радио- или электромагнитных волн. Не только Китай, но и Россия обладает таким космическим оружием, а Иран и Индия также работают над его созданием, чтобы последовать примеру "старших товарищей".

Марк Эспер, который занимал пост министра обороны при администрации Дональда Трампа, в жестких выражениях сдерживал Китай и Россию на одной конференции по авиационно-космической проблематике в сентябре 2008 года. "Именно Москва и Пекин превратили некогда мирный космос в поле битвы. Они массово размещают в космосе оружие и всячески пытаются лишить нас военного преимущества".

По словам г-на Харрисона, Китай сейчас активизирует свои провокации, намеренно приближая различное оружие к спутникам США и повторяя специальные военно-технические эксперименты, направленные на то, чтобы добиться прекращения работы американских спутников.

Китай "берет Америку за горло"

На первый взгляд кажется, что военная мощь на земле и военная мощь в космосе никак между собой не связаны. Фактически же они неразделимы. Без космоса военная мощь на земле зачастую не имеет смысла. Переломным моментом с точки зрения понимания этого стала война в Персидском заливе 1991 года.

Тогда было показано видео целеустановки военного объекта и нанесения точечного авиаудара по нему, потрясшее весь мир. Эту высокотехнологичную военную операцию сделали возможной американские спутники. Особенно после войны в Ираке 2003 года, во всем мире произошел лавинообразным рост использование ракет, для ориентации которых задействуется глобальную систему позиционирования (GPS).

Другими словами, без космических спутников те военные операции, которыми до сих пор гордятся американские военные, не были бы реализованы. Именно тогда и Китай, и Россия четко уловили этот момент. Вместо того, чтобы вкладывать огромные деньги и иметь такой же уровень военной мощи, как у Соединенных Штатов на земле, гораздо быстрее и легче вывести из строя спутники в космосе и схватить Соединенные Штаты "за горло". Примерно с 2000 года Китай начал серьезно разрабатывать и внедрять космическое оружие, нацеленное на космические системы Соединенных Штатов, а Россия последовала за ним примерно с 2010 года.

"Космос может стать для Китая той средой, в которой он добьется преодоления существующего разрыва с Соединенными Штатами в военной мощи, - сказал Ян Бреммер, известный американский политолог и экономист, специалист по политическим и экономическим рискам. - Если вы уничтожите спутник ракетой, он создаст в космосе много мусора и может повредить ваш собственный спутник. Поэтому космическая война быстро оцифровывается. Здесь необходимы передовые телекоммуникационные технологии и высокие технологии для проведения кибератак. А в этой области между Соединенными Штатами и Китаем почти нет разницы".

"Звездные войны" снова становятся реальностью?

Только недавно США осознали свои "слабости" в этой области и приняли конкретные меры. "Космические человеческие ресурсы", которые могут управлять космическими системами, существовали в вооруженных силах США еще с 1980-х годов, но поскольку это была некая аморфная "лоскутная структура", организовывавшаяся по мере необходимости, соответствующие специалисты были разбросаны по различным видам войск - ВВС, ВМФ и сухопутным войскам. Отсуствовала единая система командования.

Конгресс США и военные постоянно заявляли, что стране необходима независимая структура, способная отвечать на чрезвычайные ситуации и другие вызовы в космосе, однако множественные террористические атаки 2001 года изменили приоритеты и отодвинули эту задачу во времени.

Тем временем внезапно появился "спаситель" в лице бывшего президента Трампа.

Он поручил Пентагону создать новые Космические силы в качестве шестого независимого вида вооруженных сил США, предназначенного для осуществления военных операций в космическом пространстве. Многие американцы высмеивали тогдашнее заявление Трампа, сделанное в этой связи в июне 2018 года. "Космические силы - это не для тех ли самых пресловутых "Звездных войн"?". Тем не менее, военные и правительственные чины, которые давно апеллировали к необходимости создания таких сил, наконец-то вздохнули с облегчением.

Виды вооруженных сил США подразделяются на сухопутные войска, военно-морской флот и военно-воздушные силы, а также корпус морской пехоты и береговую охрану. Космические силы были созданы в декабре 2019 и комплектуются профессиональными специалистами и военными.

С тех пор прошло больше года. Чем же конкретно занимаются Космические силы США? Отвечая на наш вопрос, Джон Рэймонд, начальник оперативного управления этих войск, прежде всего подчеркнул, что "как космос нужно рассматривать не только с военной точки зрения, но и с точки зрения поддержки повседневной жизни людей".

Роль Японии как военного союзника США

Такие спутники, как спутники GPS, незаменимы в жизни современных людей. Космические спутники играют важную роль в новейших технологиях, таких как стандарт связи нового поколения 5G, использование Интернета и беспилотное вождение транспорта. "Космос все больше обеспечивает наше будущее экономическое развитие и безопасность", - говорит Рэймонд. Правительство США ввело санкции против китайской корпорации Huawei не только из-за нового мобильного стандарта 5G, но и из-за того, что китайский частный интернет-монстр Beijing ByteDance, который управляет приложением TikTok, оказался связанным с правительством Китая, организацией политической цензуры и сбора данных пользователей своих приложений.

Что касается мер противодействия космическому наступлению Китая, то большие надежды Соединенные Штаты возлагают на Японию, у которой есть региональная квазизенитная спутниковая система QZSS, способная охватить высокоточным наблюдением и позиционированием весь Азиатско-Тихоокеанский регион. В мае 2020 года в составе японских ВВС создано отдельное военно-космическое подразделение. Ясунори Мацумото, начальник отдела стратегического планирования оперативного департамента Министерства обороны, согласен с тем, что "разделение ролей с союзниками важно для космической безопасности".

С начала 2000-х годов военные США проводят многосторонние командно-штабные космические учения под названием Global Sentinel с целью углубления сотрудничества с союзниками в космосе. Силы самообороны Японии также участвовали в этих играх в 2018 и 2020 годах.

Обострение противостояния между США и Китаем, которое ведет к нарастанию напряженности между американской и китайской военными машинами "на земле", усиливает и ощущение безотлагательности принятия соответствующих мер в космосе. В то же время, активизация военно-комического соревнования между этими соперниками неожиданным образом раскрывает перед гражданскими космическими компаниями обеих стран большие перспективы.

Комментарии японских читателей

up

И все-таки Китай - это империя зла!

nor

Японии тоже надо срочно запретить Huawei и TikTok!

ryu

Это какие такие провокационные действия Китая? Америка считает, что если весь мир принадлежит ей, то и космос тоже?!

cat

Америке захотелось повоевать? Теперь снять "День независимости" в космосе? Не уж, воюйте на земле, чтобы видеть все страдания, которые приносят человечеству войны. А то создали Космические войска и хотят спрятаться в космосе?!

au9

Дурацкое название у статьи. Кто кого в космосе провоцирует? У меня такое впечатление, что обе стороны просто конкурируют в военном использовании космоса!

suy

Космос ведь Америке не принадлежит! Почему развитие Китаем космических исследований обязательно нужно считать провокациями против Америки?

qhu

Да ведь даже в Японии есть свое военно-космическое подразделение. И что-то никто не кричит, что это плохо!

kgn

Это еще что! Вон Китай подписал с Россией договор о создании лунных станций. Они что, решили приватизировать Луну?

4

"Именно Москва и Пекин превратили некогда мирную вселенную в поле битвы. Они массово размещают в космосе оружие и всячески пытаются лишить нас военного преимущества".

Ничего себе заявленьице! Так и попахивает гегемонизмом и гигантоманией! Действительно Америка - это мировой полицейский!

ish

Это догнать и обогнать Америку - провокации? Ну если так, пусть Китай провоцирует дальше!

yosi

Пусть нас называют вассалом Америки. Пусть нас называют американским псом. Но кроме как цепляться за Америку у нас выбора нет!

fvq

Почему в нынешней Японии нет страха перед иностранцами, как было в период позднего Эдо? Те народы, которые иностранцев не боятся, в конце концов предают и эксплуатируют!

gou

Кончается прежняя логика: Америка-сан самая сильная в военном отношении страна. Сейчас уже не так. Сейчас нужно развивать свою собственную страну. Хватит надеяться на Америку-сан! Пора думать о том, как сделать Японию первой!

Юка Икэмацу (Yuka Ikematsu)