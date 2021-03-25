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Интерфакс-АВН

США не сочли серьёзной провокацией недавние ракетные пуски в КНДР

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Белый дом, США
Белый дом, США.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация США не считает масштабной провокацией недавние пуски в КНДР ракет малой дальности, сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Белом доме.

"То, что мы видели на выходных, не попадает в эту категорию", - сказал он журналистам, рассуждая о том, следует ли считать пуски серьёзной провокацией. Также он назвал пуски "нормальной военной активностью".

Чиновник добавил, что проведённые пуски не идут вразрез с резолюциями СБ ООН по КНДР.

Собеседник журналистов добавил, что новая администрация США близка к завершению анализа отношений с КНДР. Американская сторона намерена на следующей неделе на уровне советников в нацбезопасности обсудить свои выводы с Японией и Южной Кореей.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
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