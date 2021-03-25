США не сочли серьёзной провокацией недавние ракетные пуски в КНДР

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация США не считает масштабной провокацией недавние пуски в КНДР ракет малой дальности, сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Белом доме.

"То, что мы видели на выходных, не попадает в эту категорию", - сказал он журналистам, рассуждая о том, следует ли считать пуски серьёзной провокацией. Также он назвал пуски "нормальной военной активностью".

Чиновник добавил, что проведённые пуски не идут вразрез с резолюциями СБ ООН по КНДР.

Собеседник журналистов добавил, что новая администрация США близка к завершению анализа отношений с КНДР. Американская сторона намерена на следующей неделе на уровне советников в нацбезопасности обсудить свои выводы с Японией и Южной Кореей.