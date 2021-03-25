Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки

Уникальным зенитным ракетным системам (ЗРС) С-500 «Прометей» ищут место в армейском строю. Минобороны сейчас прорабатывает вопрос их размещения. В частности, воздушно-космическими ЗРС могут укомплектовать новые полки или бригады. Первые поставки в войска комплексов, способных уничтожать баллистический ракеты и спутники, начнутся уже в этом году. Штат формирований определят в зависимости от места размещения и сил потенциального противника, считают эксперты.

Уникальным зенитным ракетным системам (ЗРС) С-500 «Прометей» ищут место в армейском строю. Минобороны сейчас прорабатывает вопрос их размещения. В частности, воздушно-космическими ЗРС могут укомплектовать новые полки или бригады. Первые поставки в войска комплексов, способных уничтожать баллистический ракеты и спутники, начнутся уже в этом году. Штат формирований определят в зависимости от места размещения и сил потенциального противника, считают эксперты.

Структурные изменения

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время прорабатывается вопрос размещения перспективных систем С-500 «Прометей». В частности, рассматривается возможность не перевооружать на них существующие воинские части, а сформировать новые зенитные полки или бригады. Уникальная организационно-штатная структура позволит лучше адаптировать их к особенностям ЗРС. Впрочем, по словам собеседников издания, не исключено, что от формирования новых подразделений Минобороны может отказаться. Тогда «Прометей» получат уже действующие воинские части. Как отметили источники «Известий», окончательное решение еще не принято.

О планах поставить в войска в 2021 году первые системы С-500 сообщил в декабре 2020-го глава корпорации Ростех Сергей Чемезов. По его словам, разработчик «Алмаз-Антей» уже выполнил все необходимые испытания новинки.

Замминистра обороны Алексей Криворучко, курирующий гособоронзаказ, также подтвердил планы завершения испытаний «Прометея» в 2021 году и принятие его на вооружение сразу же после этого. В то же время серийные поставки, по его словам, начнутся в 2025 году.

— Дополнительных средств разведки и подразделений обеспечения в новых частях и соединениях, скорее всего, не потребуется, — рассказал «Известиям» экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. — Если говорить о количестве дивизионов, то оно будет зависеть от того, где будут размещаться полки и какие функции выполнять. В приграничных регионах и на прикрытии особо важных объектов подразделений, скорее всего, будет больше. Сколько комплексов станет входить в ту или иную часть, зависит от того, какой наряд сил и средств спланирует вероятный противник. Это называется открытая структура. Что касается бригад, то это — соединение, соответственно, там должны быть системы различного предназначения. Помимо С-500 в него могут войти и средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия — в зависимости от возможностей автоматизированной системы управления.

Противоракетная оборона

Ранее представители Минобороны заявляли, что С-500 не заменит существующие системы ПВО и ПРО, а дополнит их. Мобильные «пятисотые» займут промежуточную позицию между С-400 «Триумф» и стационарными А-135, обеспечивающими оборону московского региона от ударов межконтинентальных баллистических ракет.

Специализацией «Прометея» станет главным образом противоракетная оборона. Новая система разработана для надёжного перехвата баллистических ракет средней дальности на высотах в несколько сот километров. Также сохранит она возможность уничтожения самолётов и гиперзвуковых аппаратов.

Для выполнения поставленных задач «Прометею» понадобились совершенно новые радары и ракеты, более мощные и дальнобойные по сравнению с состоящими на вооружении у С-300 и С-400. Они смогут обнаруживать баллистические ракеты за 2 тыс. км, а цели в ближнем космосе.

На вооружение С-500 примут несколько типов серьёзно различающихся между собой боеприпасов. Для поражения приоритетных целей — бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и воздушных командных пунктов станут применять уже отработанную 40Н6М с максимальной дальностью более 400 км. Для перехвата баллистических ракет и спутников созданы новые 77Н6-Н и 77Н6-Н1.

Сроки постановки на вооружение «Прометея» несколько раз переносились. В 2010 году военное ведомство сообщало о намерении начать серийные закупки С-500 к 2020-му. Теперь этот срок отодвинут на пять лет. Ожидается, что конкретные планы сформируют в рамках новой Государственной программы вооружений на 2024–2033 годы.

Ранее сообщалось о том, что некоторые страны уже проявили интерес к приобретению «Прометея». Среди них и те, что уже являются пользователем ЗРС С-400. Но сначала перспективная система поступит в российскую армию.

Изменили ПВО

После получения первых «Прометеев» от промышленности они могут не сразу поступить в строевые части. Начальные образцы комплексов направляют для подготовки специалистов в учебные центры и для проведения войсковых испытаний. Сообщалось, что позиция для размещения С-500 будет также построена на полигоне ПВО Капустин Яр в Астраханской области. В 2018 году во время учений там уже заметили один из ее компонентов — радар-обнаружитель «Енисей».

В последние годы ВКС активно экспериментируют со структурой частей. Ранее заявлялось о формировании совершенно новых мобильных полков резерва, оснащенных зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Благодаря их высокой подвижности колесные машины можно оперативно перебросить на угрожаемое направление или к объекту, который нужно защитить.

Особенные части ПВО формируют и для работы в северных регионах страны. Для действий там создают специальные варианты комплексов, например «Панцирь-СА» на гусеничном плавающем шасси. В якутском Тикси сформирована 3-я дивизия ПВО. Она предназначена для прикрытия объектов Северного флота и аэродрома подскока стратегической авиации. Для соединения с нуля выстраивается вся необходимая инфраструктура, включая жилой городок для солдат и офицеров.

Создали новую бригаду ПВО и в составе Сухопутных войск. Дальнобойные комплексы С-300В4 разместили под Биробиджаном Еврейской автономной области. Оттуда часть ее перебазировали для прикрытия Курильских островов. Как и С-500, эта ЗРС имеет несколько типов разных ракет и пусковых установок для них, что позволяет ей поражать как воздушные цели, так и баллистические ракеты малой дальности.