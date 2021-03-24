Французы занялись разработкой 19-местного электрического самолета.

Французская компания Aura Aero при финансовой поддержке властей Окситании приступила к разработке электрического пассажирского самолета, рассчитанного на перевозку 19 человек. Как пишет Flightglobal, перспективный самолет также планируется разработать и в грузовой версии. Летательный аппарат станет частью семейства электрических самолетов Integral, создаваемых французской компанией.

Электрические самолеты считаются одним из перспективных направлений развития авиации. Международные авиационные власти регулярно ужесточают экологические требования к самолетам, из-за чего разработчики и авиаперевозчики вынуждены искать новые способы снизить объемы вредных летательных аппаратов. Кроме того, предполагается, что электрические самолеты будут дешевле в эксплуатации и обслуживании.

Перспективный электрический 19-местный самолет планируется выполнить высокопланом с шестью электромотрами, установленными по три левой и правой консолях крыла. Хвостовое оперение будет выполнено удлиненным в килями, размещенными на концах горизонтального оперения. Разработчики утверждают, что для самолета будут специально разработаны новые аккумуляторные батареи.

Первый полет электрического пассажирского самолета запланирован на 2024 год, а начать его коммерческую эксплуатацию планируется в 2026 году. Другие подробности о перспективной разработке пока не раскрываются.

Ранее калифорнийский стартап HyPoint объявил о разработке водородного топливного элемента, мощность которого втрое выше выпускаемых сегодня таких элементов. Начать серийный выпуск новых элементов для коммерческой авиации планируется не позднее 2023 года. В первую очередь новые топливные элементы будут предлагаться для среднемагистральных пассажирских электрических самолетов.

Василий Сычёв