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NASA одобрило проект аппарата по доставке образцов грунта с Титана

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NASA одобрило проект аппарата по доставке образцов грунта с Титана
NASA одобрило проект аппарата по доставке образцов грунта с Титана.
Источник изображения: Katherine Miller

NASA одобрило проект по доставке образцов грунта со спутника Сатурна Титана, которые предварительно соберет октокоптер Dragonfly. Космический аппарат будет состоять из двух модулей, а в качестве топлива для путешествия к Земле предлагается использовать жидкий метан, добытый на Титане, сообщается на сайте Universetoday.com.

Титан, будучи крупнейшим спутником Сатурна, выделяется еще тем, что это второе (помимо Земли) небесное тело в Солнечной системе, обладающее жидкими озерами и морями, которые, однако, состоят не из воды, а из смеси метана и этана. Кроме того Титан обладает плотной непрозрачной атмосферой на основе азота. Рельеф поверхности спутника похож на земной, на нем есть горы, русла рек, каналы и дюны, за формирование которых ответственны ветра, гидрологический цикл на основе углеводородов, и, возможно, криовулканизм.

Для планетологов и астробиологов Титан представляет собой крайне интересную цель для исследований, однако планомерным изучением спутника занимались лишь два космических аппарата — межпланетная станция «Кассини» исследовала Титан во время близких пролетов мимо него, а сброшенный с ее борта спускаемый аппарат «Гюйгенс» получил первое изображение Титана с поверхности. Ожидается, что в 2026 году в космос будет запущен октокоптер Dragonfly, который прибудет к Титану в 2034 год и займется изучением поверхности и атмосферы Титана, перелетая с места на место.

Проект нового аппарата для Титана, получивший обозначение «Titan Sample Return Using In-Situ Propellants», был предложен в рамках программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) — это программа поддержки интересных проектов в области космонавтики, ракетостроения, планетологии и астрофизики, которые могут быть внедрены в течение нескольких десятилетий. Его разработкой занимается группа специалистов во главе с Стивеном Олесоном (Steven Oleson) из Исследовательского центра Гленна. В настоящее время проект получил 125 тысяч долларов, а команда разработчиков за 9 месяцев должна завершить первый из трех этапов работы, после чего ей нужно будет получить от NASA одобрение, чтобы приступить ко второму этапу.

Предполагается, что конструкция нового аппарата будет схожей с разрабатываемым сейчас NASA и ESA проектом Mars Sample Return. Он будет состоять из спускаемого и возвращаемого модулей, а его задачей станет сбор образцов грунта, добытых октокоптером, и их доставка на Землю, причем в качестве топлива для путешествия до нашей планеты возвращаемый модуль должен использовать жидкий метан, добытый на Титане.

Ранее мы рассказывали о том, как кратеры на Титане оказались засыпанными органическими веществами, как ученые нашли в атмосфере спутника Сатурна высокоактивные органические молекулы и как пылевых дьяволов заподозрили в создании дюн на Титане.

Александр Войтюк

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Компании
ESA (ЕКА)
NASA
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