Японцы показали большого телеуправляемого человекоподобного робота.

Японская компания Man-Machine Synergy Effectors показала прототип большого человекоподобного робота с руками и головой, управляемого с помощью VR-стенда. Оператор внутри стенда двигает руками, а стенд конвертирует эти движения в аналогичные движения робота.

Практически все человекоподобные роботы либо соразмерны ему, либо меньше по размеру (хотя есть и исключения в виде БЧР). Прежде всего это связано с тем, что роботы так или иначе работают рядом с человеком и в среде, адаптированной для людей. Но в некоторых случаях робот крупнее человека может быть полезен, например, на производстве крупных конструкций или в зоне стихийных бедствий с большими завалами. Тем не менее создавать таких роботов сложно, потому что наработок для них ни в исследовательских работах, ни в серийных устройствах почти нет, а масштабировать конструкции и технические решения не всегда просто.

Японская компания Man-Machine Synergy Effectors (очевидно, она названа по аналогии с представленной в 2008 году одноименной концепцией роботов, управляемых движениями человека, но контролирующих свою силу, чтобы не нанести ему травму) представила прототип большого человекоподобного робота. Он воспроизводит верхнюю часть тела человека — туловище, две руки и голову. Компания не называет точные размеры робота, но судя по видеозаписям, он 2-3 раза выше человека, а кроме того, располагается на высокой платформе.

На каждой руке у робота есть три пальца, с помощью которых он может хватать предметы. На демонстрации робот хватал только легкую полимерную палку и футбольный мяч, но, вероятно, он способен поднимать и большие грузы. Руки робота управляются человеком в VR-стенде.

В нем есть кресло с двумя большими рычагами для рук и двумя педалями. Во время демонстраций педали были зафиксированы на месте, но, судя по всему, в будущем они будут работать как рычаги для рук и позволять двигать ногами робота. Все рычаги прикреплены к стенду через дельта-робота — конструкцию из трех рычагов, конец которой может двигаться в произвольном направлении. Оператор может двигать рычаги рук в нужном направлении и тем самым двигать руки робота.

Оператор сидит в стенде с надетым VR-шлемом, транслирующим ему стереоскопическое изображения с двух камер на голове робота. Также он считывает движения головы и в реальном времени переносит их на голову робота.

В этом роботе используется не прямое копирование движений человека, а управление при помощи рычагов, положение которых переносится на робота. Эту схему ранее уже использовали на меньших по размеру роботах, но помимо нее также есть и другой подход, при котором считывающий аппарат закрепляется на конечностях человека и полностью копирует их положение, работая по принципу экзоскелета.

Григорий Копиев