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Деловая газета "Взгляд"

В коалиции США подтвердили ракетный обстрел базы в Сирии

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Город Дейр-эз-Зор
Город Дейр-эз-Зор, Сирия.
Источник изображения: © AP Photo

Коалиция США подтвердила обстрел базы в Сирии на севере провинции Дейр-эз-Зор, но опровергла наличие жертв, об этом заявил представитель коалиции.

"Сегодня утром одна ракета приземлилась в сотнях метров от сил США на базе в Конико. Раненых и повреждений не было", – заявил он. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор.

В начале февраля США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.


Елена Мирошниченко

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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
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