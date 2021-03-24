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Деловая газета "Взгляд"

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

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Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия
Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия.
Источник изображения: mil.ru

«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения.

Во вторник трое военнослужащих погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка под Калугой. На данном аэродроме базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который буквально на днях провел летно-тактические учения. "В учениях были задействованы молодые офицеры, которые впервые в своей практике принимали участие в подобных мероприятиях", – цитировало Минобороны РФ слова командира полка полковника Вадима Белослюдцева.

И вот теперь, сразу после этих учений, на аэродроме произошла трагедия с человеческими жертвами. Чрезвычайное происшествие на земле привело к гибели командира полка, штурмана полка и штурмана-инструктора из Рязани, сообщил высокопоставленный источник газеты ВЗГЛЯД в ВКС РФ. Как сообщили ТАСС в медицинских кругах региона, четвертый член экипажа выжил, он доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке.

Тот самый тумблер принудительного покидания на Ту-22м3.
Источник: Открытые источники

Ту-22М – семейство (М, М2, М3) советских, позднее – российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Бомбардировщик стоит на вооружении российских военных с 1974 года. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия. Максимальная скорость может достигать 2300 км/ч.

Предыдущая катастрофа с человеческими жертвами на данном типе самолетов в ВВС РФ произошла в январе позапрошлого года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу Ту-22М3 из состава 40-го смешанного авиаполка Дальней авиации. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил.

ЧП под Калугой произошло во время подготовки самолета к полету, сообщили в Минобороны, прямо на стоянке, в то время, когда экипаж готовился к вылету. В Минобороны рассказали, что командир полка Дальней авиации должен был провести этот полет в качестве инструктора.

Это важная деталь для понимания обстоятельств трагедии, потому что инструктор, как правило, в таких случаях находится в правом кресле (помощника командира экипажа). На месте командира находится летчик, квалификацию которого инструктор должен проверить и подтвердить. Эта процедура называется "контрольный полет".


Наталья Макарова, Андрей Самохин

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