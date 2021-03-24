Войти
Российская газета

Снайперы отработали способы "групповой охоты" на условного противника

638
0
+3
Снайпер
Снайпер.
Источник изображения: rg.ru

Горные снайперы на полигоне в Карачаево-Черкесии отработали способы "групповой охоты" на условного противника. Особое внимание при подготовке уделялось действиям стрелков ночью и на рассвете.

Снайперы в армии всегда играют особую роль как во время ведения боевых действий, так и в ходе разведывательно-диверсионных операций. Приоритетной задачей стрелков является ликвидация командного состава, экипажей машин, артиллерийских и минометных расчетов, что позволяет деморализовать и дезорганизовать противника. В войсках качеству подготовки стрелков уделяется особое внимание. Свое мастерство снайперы оттачивают на стрелковых полигонах, а также в ходе специальных учений. Так, на ночных тренировках на горном полигоне Кобу-Баши горные снайперы Южного военного округа отрабатывали способы ведения боя в обороне и наступлении. Снайперы действовали по одному, в парах, группах, а также в составе разведывательно-диверсионных подразделений.

Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, при подготовке стрелков разыгрывались различные тактические эпизоды. Так, сначала группы снайперов должны были действовать в составе разведывательных патрулей.

Их задачей было вести так называемые беспокоящие действия во время движения автоколонн противника, которые передвигались к переднему краю. Во время этого эпизода снайперы должны были выборочно уничтожать командиров условного противника.

Затем стрелки приступили к "групповой охоте" в горах. Снайперы, оставаясь незамеченными, должны были "уничтожить" всю появляющуюся живую силу и легкобронированную технику противника.

"Особое внимание уделялось поражению целей ночью и в утренние сумерки, а также методам оборудования лежек, ведению наблюдения за назначенным сектором и скрытному покиданию района выполнения задания", - рассказал начальник пресс-службы.

Всего к учению привлекалось более 300 военнослужащих. Было задействовано около 40 единиц техники, в том числе из состава мотострелковых подразделений и расчетов беспилотной авиации.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.06.2020
Депутат ГД об учениях НАТО на Балтике: мы не можем быть безучастными
28.09.2018
Кадеты, суворовцы и нахимовцы РФ сразятся на международных олимпиадах в 2019 году
21.02.2018
После долгих колебаний Китай отказался покупать два российских бомбардировщика. А что насчет Ту-160?
15.06.2017
Российская авиация вернулась на свои аэродромы после учений в Таджикистане
19.09.2016
Российские и китайские моряки в рамках учений выполнили поисково-спасательные действия
20.01.2012
Контрактники РВСН приступили к освоению новых образцов вооружения и военной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи