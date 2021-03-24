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ТАСС

Arianespace запустит два метеоспутника в 2024 и 2025 годах на новой ракете Ariane 6

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Оба аппарата будут работать на геостационарной орбите, но точная информация о будущей миссии пока не приводится

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Французская корпорация Arianespace подписала соглашение о выводе на орбиту двух спутников Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT) при помощи ракеты-носителя нового поколения Ariane 6. Об этом сообщила во вторник пресс-служба корпорации.

Спутники MTG-S1 и MTG-I2 будут запущены в первой половине 2024 года и во второй половине 2025 года соответственно. Оба аппарата будут работать на геостационарной орбите, однако точная информация о будущей миссии пока не приводится. Аббревиатура MTG в названии расшифровывается как Meteosat Third Generation - "Третье поколение [спутников] "Метеосат".

"Эти два будущих запуска - новые вехи в нашем партнерстве, начавшемся в 1981 году и позволившем Arianespace безопасно вывести на орбиту 13 спутников EUMETSAT. Нам предстоит доставить на орбиту еще пять спутников EUMETSAT", - заявил генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль.

До конца 2022 года компания также рассчитывает запустить MTG-I1 при помощи ракеты Ariane 5. Соглашение подразумевает и вывод на орбиту предназначенных для наблюдения за полярными зонами спутников METOP-SG A1 и METOP-SG B1, а также прописан опцион на еще один запуск, но по нему конкретной информации пока нет.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей семейства Ariane. Она будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 т, и тяжелая версия Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 т груза.

Изначально планировалось, что первый запуск состоится уже в 2020 году, однако президент объединения Ariane Group Андре-Юбер Руссель заявил в июле, что на фоне пандемии коронавируса это событие перенесено на 2021 год. В конце октября Европейское космическое агентство сообщало, что запуск Ariane 6 планируется на второй квартал 2022 года.

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Страны
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
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