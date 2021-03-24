Войти
Naked Science

У «Роскосмоса» выявили нарушения на 30 миллиардов рублей

562
0
-1
Генеральный директор госкорпорации &#8220;Роскосмос&#8221; Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК &#8220;Ангара&#8221; космодрома Восточный
Генеральный директор госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК “Ангара” космодрома Восточный.
Источник изображения: РИА Новости, Максим Богодвид

К такому показателю по итогу проверок государственных компаний, предприятий и ФГУПов пришла Счетная палата. Эта сумма, однако, меньше, чем в предыдущие годы.

За 2020 год госкорпорация «Роскосмос» совершила нарушений более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с Владимиром Путиным. «Это разного качества: где-то — бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств», — уточнил он.

Однако эта сумма меньше, чем в 2019 году: благодаря ограничениям, введенным из-за Covid-19, поскольку орган финансового контроля отменил некоторые проверки, а остальные проходили преимущественно в удаленном формате. В этом году Счетная палата хочет проверить использование средств, направленных, в частности, на программу поддержания и развитие российской спутниковой системы ГЛОНАСС.

В «Роскосмосе» поспешили заверить, что обнаруженные нарушения «не носят материального характера»: «В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. <…> В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены», — заявила пресс-служба госкорпорации в комментарии для РИА Новости.

Ранее Счетная палата назвала худших исполнителей бюджетных расходов по итогам прошлого года: и «Роскосмос» вошел в тройку — наряду с Министерством здравоохранения и Минстроем. «Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2020 год (более 30 000,0 миллиона рублей) сложился по четырем главным распорядителям: Минстрою России (75 009,7 миллиона рублей, или 19,6% показателя сводной росписи с изменениями), госкорпорации “Роскосмос” (43 254,5 миллиона рублей, или 17,9%), Минздраву России (34 637,9 миллиона рублей, или 4,6%) и Минпросвещения России (31 901,1 миллиона рублей, или 11,6%)», — заявили в СП. А за девять месяцев 2019 года ведомство Дмитрия Рогозина внесло в бюджет 1,133 миллиарда рублей — вместо запланированных 5,285 миллиарда.

В 2018 году у «Роскосмоса» выявили самые масштабные финансовые нарушения, в том числе, как заявлял Кудрин, нерациональные траты. С 2004 по 2014 год Федеральное космическое агентство — предшественник «Роскосмоса» — 1,7 тысячи раз нарушило закон, около 200 сотрудников привлекли к ответственности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Кудрин Алексей
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Похожие новости
03.08.2020
"Роскосмос" сможет оказывать услуги по поиску пропавших людей в рамках проекта глобальной связи "Сфера"
12.02.2020
Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают свои долги
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
30.01.2019
От дозвука до гиперзвука
15.04.2015
Хватит сопла жевать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи