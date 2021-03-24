У «Роскосмоса» выявили нарушения на 30 миллиардов рублей

К такому показателю по итогу проверок государственных компаний, предприятий и ФГУПов пришла Счетная палата. Эта сумма, однако, меньше, чем в предыдущие годы.

За 2020 год госкорпорация «Роскосмос» совершила нарушений более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с Владимиром Путиным. «Это разного качества: где-то — бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств», — уточнил он.

Однако эта сумма меньше, чем в 2019 году: благодаря ограничениям, введенным из-за Covid-19, поскольку орган финансового контроля отменил некоторые проверки, а остальные проходили преимущественно в удаленном формате. В этом году Счетная палата хочет проверить использование средств, направленных, в частности, на программу поддержания и развитие российской спутниковой системы ГЛОНАСС.

В «Роскосмосе» поспешили заверить, что обнаруженные нарушения «не носят материального характера»: «В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. <…> В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены», — заявила пресс-служба госкорпорации в комментарии для РИА Новости.

Ранее Счетная палата назвала худших исполнителей бюджетных расходов по итогам прошлого года: и «Роскосмос» вошел в тройку — наряду с Министерством здравоохранения и Минстроем. «Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2020 год (более 30 000,0 миллиона рублей) сложился по четырем главным распорядителям: Минстрою России (75 009,7 миллиона рублей, или 19,6% показателя сводной росписи с изменениями), госкорпорации “Роскосмос” (43 254,5 миллиона рублей, или 17,9%), Минздраву России (34 637,9 миллиона рублей, или 4,6%) и Минпросвещения России (31 901,1 миллиона рублей, или 11,6%)», — заявили в СП. А за девять месяцев 2019 года ведомство Дмитрия Рогозина внесло в бюджет 1,133 миллиарда рублей — вместо запланированных 5,285 миллиарда.

В 2018 году у «Роскосмоса» выявили самые масштабные финансовые нарушения, в том числе, как заявлял Кудрин, нерациональные траты. С 2004 по 2014 год Федеральное космическое агентство — предшественник «Роскосмоса» — 1,7 тысячи раз нарушило закон, около 200 сотрудников привлекли к ответственности.