МОСКВА, 23 марта/ Радио Sputnik. НАТО объявило Россию угрозой евроатлантической безопасности, это следует из совместного заявления глав МИД альянса. , это следует из совместного заявления глав МИД альянса.

Мероприятие проходит во вторник в Брюсселе. Встреча продлится по 24 марта.

В заявлении подчеркивается, что агрессивные действия России представляют угрозу безопасности НАТО, терроризм назван перманентной угрозой для всех стран в целом.

"Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий", – указано в документе, который приводит РИА Новости.

При этом партнерство стран в альянсе называется залогом коллективной обороны союзников. В документе подчеркивается, что НАТО является исключительно оборонительным союзом.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Сербии высказались об участии Косово в учениях НАТО.

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