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ТАСС

Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности

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Здание МИД РФ. Архивное фото
Здание МИД РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российско-американские консультации по вопросам космической безопасности состоялись во вторник в формате видеоконференции, стороны заинтересованы продолжить диалог. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", - указали в российском дипведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит сотрудничество с США в космосе и надеется на его продолжение.

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Россия
США
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