В «Роскосмосе» заявили о нематериальном характере выявленных СП нарушений

Выявленные Счетной палатой (СП) нарушения в «Роскосмосе» не носят материального характера и связаны с порядком оформления документов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе госкорпорации.

«Проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера», ― рассказали агентству.

Также в госкорпорации отметили, что в ходе конструктивного взаимодействия с СП «Роскосмос» выработал план устранения замечаний, большинство из которых к настоящему моменту ликвидированы.

Ранее в этот день глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что ведомство выявило в «Роскосмосе» нарушения на более чем 30 млрд рублей в 2020 году. Он сообщил, что нарушения разных качеств касались бухгалтерского учета, нецелевого расходования бюджетных средств, нормативов финансирования, пишет «Газета.ru».

Он подчеркнул, что СП в прошлом году провела проверки госкомпаний, госпредприятий и ФГУПов, в рамках которых, в частности, было выявлено отсутствие единого подхода к формированию дивидендов, из-за которых бюджет может недополучать средства. Помимо этого, ведомство выявило нарушения, которые связаны с таможенным декларированием товаров.

17 марта гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на финансирование фундаментальных космических программ необходимо примерно 15–16 млрд рублей ежегодно.

6 марта глава госкорпорации сообщил, что начать строительство инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный планируют в 2025 году. Он уточнил, что на 2025 год запланирован запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата «Луна-27» и первый полет «Орла» с экипажем.

В конце декабря 2020 года Рогозин выражал надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.