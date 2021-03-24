Svenska Dagbladet (Швеция): новый раскол в НАТО после жестких слова Байдена

Когда Байден внезапно назвал Путина убийцей, он вызвал раскол и хаос в Европе. Теперь всем придется занять позицию по этому поводу. Но как, например, Меркель может поддержать президента США, если у Германии с Россией тесные экономические связи? При этом члены НАТО во многом зависимы и от американцев.

Когда Джо Байдена назвал Владимира Путина убийцей, другим странам пришлось занять позицию по этому поводу. Это вызывало в НАТО раскол в преддверии встречи министров иностранных дел, который состоится на этой неделе. Турция назвала высказывание Байдена неприемлемым.

Двухдневная встреча министров иностранных дел проходит во вторник и среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - впервые после начала пандемии и спустя неделю после словесной атаки американского президента во время телеинтервью.

На прямой вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил, "да, считаю". Белый дом сообщил, что высказывание остается в силе, даже не попытавшись его замять или пояснить.

Насколько эта тема остра, стало ясно на пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в понедельник: когда его спросили, согласен ли он со словами Байдена, в зале на пять секунд воцарилась полная тишина.

Когда он все же ответил, это были уклончивые слова о том, что Путин несет ответственность за все, что совершается от имени российского государства, в том числе за нарушения международного права, военную агрессию против соседних стран, подавление мирных демонстраций у себя в стране и убийства или покушения на диссидентов.

"Это неприемлемая манера поведения", - подвел итог Столтенберг.

Владимир Путин отреагировал на высказывание Байдена в шутливо-саркастичном тоне, который можно истолковать и как сдержанную ярость.

По словам российского президента, люди судят других по себе. Также он пожелал Байдену хорошего здоровья, двусмысленно намекая на то, что американский президент либо сам не знает, что говорит, либо ему следует поостеречься. Российского посла в Вашингтоне немедленно отозвали домой.

Совершенно очевидно, что Байден высказался не так, как принято у лидеров сверхдержав, и российско-американские отношения ухудшились еще больше. Кризис может перекинуться также на встречу министров иностранных дел НАТО.

Члены НАТО полностью зависимы от экономической и военной силы США, когда дело доходит до обороны Европы, и это давит на них, вынуждая поддержать заявление, что руки Путина запятнаны кровью. В то же время им нужно считаться и с другими факторами. Странам, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, найти золотую середину будет трудно.

У Германии с Россией большой газовый бизнес, и она не отказалась от "Северного потока - 2", хотя США и пытаются остановить строительство с помощью санкций против задействованных в проекте компаний. По мнению Байдена и США, эти газовые поставки - чистое безумие с точки зрения политики безопасности, ведь после вторжения в Крым НАТО потратила годы на то, чтобы усилить оборону Балтики и Восточной Европы в ответ на наращивание вооружений, которое Россия осуществляет на деньги от газа.

Вопрос в том, сможет ли канцлер Германии Ангела Меркель продолжать покупать газ у убийцы, если она сейчас согласится с этой оценкой. Турция купила российские системы ПВО и поддерживает тесные связи с Путиным. Президент Эрдоган назвал слова Байдена "неприемлемыми и недостойными президента". Раскол в кругах НАТО - свершившийся факт.

Ситуация осложняется пандемией. Россияне вывели на рынок "Спутник V", и ряд стран НАТО - Словакия, Чехия, Венгрия, Германия, Франция, Испания - проявили интерес к сотрудничеству по вакцине в той или иной форме. Вот почему может быть сложно бросить слово "убийца" в лицо Владимиру Путину, когда тот, кто первым его произнес, то есть Байден, в этом время держит американские запасы вакцины под замком экспортных ограничений.

До сих пор Джо Байден вел себя в политике безопасности ровно так, как от него ожидали. Он очень быстро нормализовал отношения США с союзниками в Европе и Азии, выразил явную поддержку НАТО, а также Японии и Южной Корее. Он обозначил, что будет придерживаться жесткого курса в связи с военными властными амбициями Китая, тем самым представая стабилизирующим фактором и опытным политиком, на которого западный мир возлагает столько надежд.

Из этой картины выбиваются лишь резкие слова о Владимире Путине. Они вызывают тревогу и сомнения в том, как пройдет саммит НАТО. Точно так же нас когда-то то и дело тревожили непредсказуемые выступления и высказывания Дональда Трампа. Ну кто бы мог подумать?..

Юнас Гуммессон (Jonas Gummesson)