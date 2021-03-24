Стартующий в апреле к МКС «Союз МС-18» назвали в честь Юрия Гагарина

Корабль «Союз МС-18», который проходит подготовительный этап перед предстоящей доставкой членов 65-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), назвали в честь Юрия Гагарина. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса» 23 марта.

Пуск корабля запланирован на 9 апреля.

«Имя Юрия Алексеевича Гагарина уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена официальная символика празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космос», — отметили в пресс-службе «Роскосмоса».

Предыдущий старт корабля с названием «Юрий Гагарин» серии «Союз-ТМА был приурочен к полувековой годовщине начала практического развития пилотируемой космонавтики. Полет состоялся 5 апреля 2011 года.

10–12 апреля 2021 года на территории ВДНХ в Москве состоится международный фестиваль «Пора в космос», который приурочен к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. В рамках мероприятия будут проведены международные видеомосты, которые соединят участников из России и представителей из Франции, Сербии, Индии, Армении и других стран в конструктивном диалоге.