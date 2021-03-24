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WarSpot

DAVD: с морского дна на тёмную сторону Луны

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Источник изображения: warspot.ru

ВМС США с недавних пор инвестируют в разработку водолазных шлемов с дополненной реальностью DAVD. Вчера, 22 марта, портал navalnews.com сообщил о том, что американское Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) также интересуется этой технологией.

Diver Augmented Vision Display (DAVD) представляет собой водолазный шлем, оснащённый системой дополненной реальности. Подключение к сонару позволяет дайверам ориентироваться под водой даже при полном отсутствии видимости. В NASA подключились к программе тестирования DAVD в надежде, что применённые в нём технологии позволят астронавтам ориентироваться на обратной стороне Луны и не только.

Демонстрация возможностей шлема DAVD

ВМС США заинтересовались разработкой DAVD от компании Coda Octopus Group в 2017 году. В прошлом году Управление военно-морских исследований (ONR) профинансировало разработку второго поколения водолазного шлема. Совместное тестирование новой версии DAVD, которое проведут ВМС США и NASA, может открыть разработку третьей версии DAVD, которая может быть адаптирована для астронавтов в скафандре Extra Vehicular Activity (EVA).

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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
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