Трагедия на аэродроме: погибли трое военных во время тренировки на Ту-22

Под Калугой погибли три пилота при срабатывании катапульты на Ту-22
Трое военных погибли в результате срабатывания катапульты бомбардировщика Ту-22 на аэродроме под Калугой. Как отметили в Минобороны России, чтобы раскрылись парашюты, погибшим не хватило высоты. При этом имеется информация об одном выжившем. По данным источников СМИ, его госпитализировали. Среди погибших - командир полка.
На аэродроме под Калугой погибли трое военнослужащих. По предварительной информации, инцидент произошел из-за нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22. Причины ЧП установит комиссия ВКС России, передает ТАСС.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что трагедия произошла 23 марта «в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области». «Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в заявлении ведомства.
Источник агентства в медицинских кругах региона сообщил, что один из членов экипажа остался жив. "Один человек доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке", - отметил собеседник ТАСС.
По словам анонимного собеседника агентства, сработала так называемая командирская катапульта. Это означает, что одной кнопкой катапультируется весь экипаж, то есть четыре человека.
О том, что погиб командир полка, также передает ТАСС со ссылкой на сообщение силовых структур Калужской области: "три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора".
В Минобороны подчеркнули, что "для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России", передает агентство.
При этом отмечается, что местные жители не пострадали. "Жертв среди мирного населения нет", - сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района.
В свою очередь, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин в разговоре с ТАСС уточнил, что региональные власти пока не располагают более подробными сведениями о произошедшем. "Пока информация о данном ЧП проверяется. Никаких сведений нет", - сказал он.
Ранее сообщалось, что под Калугой проходили учения эскадрильи Ту-22М3. Так, по данным РБК, на базе авиационного полка в Шайковке маневры прошли 20 марта. В рамках учений экипажи бомбардировщиков осваивали вывод техники из-под внезапного удара. Затем они должны были прорвать противовоздушную оборону условного противника и имитировать ответный удар.
Военный самолет Ту-22М относится к семейству советских, а затем и российских, дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Такие воздушные суда нужны для того, чтобы поражать сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземные и морские цели в любое время суток и в любых метеоусловиях. На борту бомбардировщиков этого типа может располагаться ядерное оружие.
На аэродроме в Оленегорске, что находится в Мурманской области, потерпел крушение при заходе на посадку бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. Тогда так же, как и в случае с трагедией 23 марта, три члена экипажа погибли и один выжил.
После инцидента в сети появилось видео трагедии. На кадрах было видно, как самолет при приземлении на аэродром в Оленогорске разваливается на две части и вспыхивает. В Минобороны сообщали тогда, что ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта на борту. Причина аварии, как отмечали в ведомстве, - самолет попал в снежный заряд. СМИ предполагали, что причиной могла стать ошибка пилотирования.
Милана Геликова