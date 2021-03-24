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Известия.ru

Министры обороны Армении и России обсудили отношения двух стран

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Главы Минобороны Армении и России в ходе телефонного разговора обсудили армяно-российские военные отношения. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства Армении.

В заявлении отмечается, что Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу коснулись вопросов, связанных с основными направлениями начавшихся в Вооруженных силах (ВС) Армении широкомасштабных реформ. Кроме того, они также затронули тему единых действий совместных группировок войск и процесс осуществляемой в Нагорном Карабахе российской миротворческой миссии.

Ранее в этот день стало известно, что личный состав роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает работы по очистке от взрывоопасных предметов местности в Нагорном Карабахе. В ходе операции в районе города Мардакерт российские саперы за сутки обезвредили более десяти 152-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов.

Отмечалось, что с начала подобных работ, к которым российские саперы приступили с 23 ноября 2020 года, от неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1739 га территории, 541 км дорог, 1614 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов.


Накануне новый начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян сообщил, что ситуация в центральном органе управления страны разрешилась. Он выразил уверенность в том, что военная организация страны «будет сохранять нейтралитет в политических вопросах, руководствуясь исключительно обязательством по обеспечению обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ».

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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Шойгу Сергей
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