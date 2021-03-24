Войти
Российская газета

В Ленобласти лучшие экипажи состязались в "Танковом биатлоне"

522
0
0

Лучшие экипажи воинских частей Западного военного округа состязались в "Танковом биатлоне". Как выполняли боевые задания и стреляли по имитирующим мишеням военнослужащие, можно понаблюдать на видео, подготовленном пресс-службой ЗВО.

Танкисты продемонстрировали навыки скоростного преодоления трассы в индивидуальной гонке и эстафете. Маршрут был сложным, с многочисленными естественными и искусственными препятствиями - противотанковыми рвами, траншеями и минно-взрывными заграждениями. Командиры и наводчики-операторы показывали точность стрельбы с места и в движении, как по мишеням, имитирующим танки, так и по пехоте и низколетящим вертолетам на дистанции от 900 до 2,2 тысячи метров.

Лучший экипаж будет представлять ЗВО на следующем этапе конкурса на подмосковном полигоне Алабино. Первое место - у военнослужащих гвардейской танковой армии.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
05.08.2020
Первый эшелон НОАК с техникой для «Танкового биатлона» прибыл в Россию
30.06.2020
Свыше 25 тысяч экспонатов представят на форуме "Армия-2020"
15.05.2019
На полигон Прудбой ЮВО доставили танки и БМП со всех военных округов для обеспечения всероссийского этапа АрМИ-2019
14.03.2016
Звездный танк или патриотическое недоразумение?
09.03.2016
В ВВО определили лучших танкистов и экипажи БМП-2
03.02.2016
В Западном военном округе возрождена легендарная 1-я гвардейская танковая армия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи