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Российская газета

Украинская армия получит старые польские БМП-1 по сделке 2016 года

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Источник изображения: Укроборонпром / https://ukroboronprom.com.ua

Контракт на приобретение в Польше для украинских сухопутных войск 96 боевых машин пехоты за 15 миллионов 345 тысяч долларов ожидаемо закончился скандалом.

Как сообщает военный портал Defence Express, сделка была заключена еще в апреле 2016 года с одной из частных компаний, которой сразу выплатили аванс в 9 миллионов долларов.

Вскоре поступила первая партия из 20 БМП-1. Однако потом польская сторона, обещавшая поставить технику до 2018 года, прекратила выполнение договоренностей. На нее даже не повлияли решения местных судов, которые приняли сторону украинцев и обязали вернуть деньги или отправить БМП заказчику.

После долгих проволочек в октябре минувшего года удалось конфисковать уже оплаченные "единицы" (всего 26 штук) и вывезти их на Украину, на площадку хранения расположенного в Житомире ремонтного завода.

Как заявляли тогда киевские чиновники, после восстановительных работ в начале ноября гусеничные машины должны поступить в армейские подразделения.

Однако понадобилось полгода, чтобы приблизиться к выполнению этого обещания - на сайте государственного концерна "Укрспецэкспорт" появился анонс мероприятия от 25 марта, где сообщается, что должна состояться передача БМП-1АК в войска.

Известно, что у ВСУ в настоящее время большие проблемы с легкой бронетехникой, в результате в соединениях массово эксплуатируются устаревшие образцы, и их даже приходится закупать в странах бывшего Варшавского договора.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
БМП-1
Компании
Укрспецэкспорт
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