Министры обороны России и Армении обсудили военное сотрудничество и Карабах

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил обстановку в Нагорном Карабахе и военное сотрудничество с Арменией в телефонном разговоре с главой военного ведомства этой страны Вагаршаком Арутюняном.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили во вторник в Минобороны РФ.

До этого руководители двух оборонных ведомств созванивались 25 и 27 февраля, а также 10 марта для обсуждения того же круга вопросов.