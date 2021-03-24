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ТАСС

Министры обороны России и Армении обсудили военное сотрудничество и Карабах

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Флаги России и Армении
Флаги России и Армении.
Источник изображения: en.ria.ru

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил обстановку в Нагорном Карабахе и военное сотрудничество с Арменией в телефонном разговоре с главой военного ведомства этой страны Вагаршаком Арутюняном.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили во вторник в Минобороны РФ.

До этого руководители двух оборонных ведомств созванивались 25 и 27 февраля, а также 10 марта для обсуждения того же круга вопросов.

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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