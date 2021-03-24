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Lenta.ru

Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой

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Источник изображения: Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Неисправная катапульта стала причиной трагедии на военном аэродроме

Под Калугой произошла авария Ту-22М3

Во время подготовки к взлету у дальнего бомбардировщика Ту-22М3, находящегося на военном аэродроме Шайковка в Калужской области нештатно сработала система катапультирования. Вооружения на борту Ту-22М не было. Катапультирующее устройство сработало на земле при запуске двигателя. Изначально сообщалось что самолет аварийно сел, но сразу после ЧП была названа официальная версия аварии:

«23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования», — сообщили в минобороны.

Трое членов экипажа погибли, один тяжело ранен

Трое из четырех членов экипажа самолета погибли из-за нештатного срабатывания катапульты. В Минобороны рассказали, что у самолета перед вылетом сработала система катапультирования, в результате чего люди на борту получили смертельные травмы: «Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью». Среди них командир полка Вадим Белослюдцев, находившийся на месте инструктора. Жертв среди местного населения нет.

По данным источника ТАСС в медицинских кругах региона, один из членов экипажа выжил: «Один человек доставлен в лазарет санчасти в Шайковке». Как сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Прошлая катастрофа с Ту-22М3 произошла в 2019 году

В 2019 году Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Оленегорске в Мурманской области. Бомбардировщик разрушился в результате жесткой посадки, после чего загорелся. Два члена экипажа погибли сразу, позднее в госпитале скончался третий. Тогда в ведомстве уточнили, что причиной могло стать попадание самолета в снежный заряд после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Ту-22М3 впервые полетел в 1977 году

Первый полет дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М0 совершил в августе 1969 года. Модификация Ту-22М3 впервые полетела в июне 1977 года. Первый Ту-22М3 Военно-воздушные силы (ВВС) СССР приняли в 1989 году. Всего произведено 497 машин Ту-22М различных модификаций, включая 268 единиц Ту-22М3.

В настоящее время Воздушно-космические силы (ВКС) России располагают около 60 такими самолетами. Главным нововведением в Ту-22М3 по сравнению с Ту-22М2 стало использование турбореактивных двухконтурных двигателей с форсажной камерой НК-25 вместо НК-23, а также глубокое обновление бортового оборудования и вооружения.

В настоящее время Россия обновляет парк бомбардировщиков до модификации Ту-22М3М, которая отличается, в частности, двигателями НК-32-02 (от Ту-160М2), современным бортовым оборудованием на российской элементной базе, использованием системы искусственного интеллекта (ИИ).

Бомбардировщик используется для борьбы с авианосными ударными группами

Основной задачей Ту-22М3М называется борьба с авианосными ударными группами. Самолет получит, в частности, комплекс вооружения, включающий современные средства связи и навигации, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и высокоточные противокорабельные крылатые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность». В перспективе Ту-22М3М планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

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Россия
Продукция
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Ту-160
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2 комментария
№1
24.03.2021 09:54
Комиссия еще и не приступила к работе, а журналист уже знает, что причиной гибели экипажа стала неисправная катапульта. Не журналист, а прямо Нострадамус отечественный.
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№2
24.03.2021 11:14
Цитата, Авиатор сообщ. №1
Не журналист, а прямо Нострадамус отечественный.
Это же Lenta.ru. Им что нештатное срабатывание, что неисправная – всё едино. Хорошо ещё чего-нибудь творческого про "катапульты-убийцы" от себя не накреативили.
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