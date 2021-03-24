Минобороны прокомментировало инцидент с Ту-22М3 под Калугой

Министерство обороны России прокомментировало инцидент с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка под Калугой, в результате которого погибли трое военнослужащих. Заявление ведомства поступило в редакцию «Ленты.ру».

«23 марта... в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что на аэродром направлена комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России для проведения технического обследования самолета и выяснения причин инцидента.

О происшествии с Ту-22М3 на аэродроме Шайковка стало известно ранее 23 марта. Изначально источники сообщили, что самолет разбился или совершил аварийную посадку. Позже появилась информация о том, что ЧП произошло на земле — у бомбардировщика нештатно сработали катапульты.

Погибли трое военнослужащих. Один летчик выжил: он успел пристегнуться в то время, как остальные еще закреплялись в кабине. Жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Ту-22М3 — модификация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Он был принят на вооружение в 1989 году и стал самым массовым бомбардировщиком дальней авиации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в операциях в Сирии.

Артем Андреев