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Германия купит ракетные двигатели Украины

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Германская компания Rocket Factory Augsburg (RFA) закупится ракетными двигателями производства украинского «Южмаша», пишет Ars Technica.

В публикации издания отмечается, что соответствующие силовые установки получит носитель One, способный за три миллиона евро выводить на полярную орбиту до 1,2 тонны грузов.

В самой RFA утверждают, что закупают у украинской стороны не силовой агрегат целиком, а лишь его отдельные элементы, в частности, турбонасос, что «позволяет быстро разработать двигатель с замкнутым топливным циклом».

Предположительно, речь идет о поставке элементов двигателей РД-809К или РД-870.

В октябре 2020 года издание Defense News сообщило, что Федерация промышленности Германии захотела построить в Северном море космодром для запуска небольших космических аппаратов для обеспечения национальной безопасности.

В январе 2018 года в В Лампольдхаузене (Германия) были проведены первые успешные огневые испытания силового агрегата Vulcain 2.1, предназначенного для первой ступени разрабатываемой европейской ракеты Ariane 6.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
2020-й год
Ariane РН
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