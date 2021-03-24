Расчеты С-400 "Триумф" провели учение по противовоздушной обороне в Арктике

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" провели тренировку по противовоздушной обороне в арктическом регионе, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) во вторник.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 из состава соединения армии ВВС и ПВО Северного флота приняли участие в розыгрыше тактического эпизода учений по охране и обороне воздушного пространства российской Арктики", - говорится в сообщении.

По данным флота, в ходе практической части учения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совершили марш в заданный район, где отработали задачи по обустройству позиций на неподготовленной местности.

"Военнослужащие выполнили ряд задач по обнаружению, захвату, сопровождению средств воздушного нападения условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки", - сообщили в СФ.

Отмечается, что обеспечивавшие безопасность и боевую устойчивость комплексов ПВО С-400 расчеты ЗРПК "Панцирь-С" взяли под контроль воздушное пространство в районе позиций и отработали практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района в ближней зоне ответственности группировки сил и средств ПВО.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. В частности, в Арктике развернуты новые комплексы ПВО ближнего действия "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С", береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

В 2019 году на архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступили системы ПВО дальнего действия С-400 (разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Также на С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный, который ранее был вооружен системами ПВО С-300.