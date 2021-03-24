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Российская газета

Армия получила пуленепробиваемые вышки и электронные системы охраны

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Демонстрация работы интегрированного комплекса технических средств "Стрелец-Часовой".
Демонстрация работы интегрированного комплекса технических средств "Стрелец-Часовой".
Источник изображения: Евгений Биятов \ РИА Новости

В Восточный военный округ поставили современные системы охраны важных объектов - устройства дистанционной остановки транспорта "Щит", наблюдательные вышки "Мурена-1СВ" и электронные комплексы "Стрелец - часовой".

Все эти новинки необходимы для решения главной задачи - надежной защиты армейских и флотских гарнизонов от диверсантов и террористов. А также обеспечения эффективного несения службы нарядами и караулами.

Взять, к примеру, электронный комплекс охраны "Стрелец - часовой". Его умная аппаратура вовремя оповестит караульного, его командира и гарнизонный суточный наряд о любых попытках проникновения в режимную зону и других чрезвычайных ситуациях. "Стрелец" не просто выдаст тревожный сигнал, но и подскажет место и время нарушения. Кроме того, он позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение часового.

Состоит этот комплекс из небольшого чемоданчика с монитором и нескольких часов-браслетов. Чемоданчик устанавливают в караульном помещении, штабе или пункте управления. В рабочем режиме на его экран выводится карта с отображением местоположения часовых и сигналы на случай тревоги. А надетый на руку постового специальный браслет круглосуточно связывает солдата с командиром. Этот же браслет с помощью вмонтированного туда модуля навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС может запомнить точку и время сбора военнослужащих и в нужный момент проложить до нее самый оптимальный маршрут.

Такая двухсторонняя система работает практически безотказно. Случись нападение на охраняемый объект или часового, пожар или другая форс-мажорная ситуация, - о ней мгновенно проинформируют весь гарнизонный караул или суточный наряд. Причем сделано это будет по защищенному цифровому каналу связи, действующему в радиусе 50 километров. Его невозможно прослушать или заглушить даже с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы.

С другой стороны, если постовой не двигается в течение 45 секунд или по какой-то причине с него снят браслет, охранный комплекс тут же оповестит командира об этих тревожных фактах. С часовым немедленно попытаются связаться. Не получится - тогда к нему вышлют тревожную группу.

Браслет охранного комплекса функционирует в дежурном режиме целый месяц, в автономном - 12 часов. При необходимости его можно подзарядить от стационарной электросети. Подсела аппаратура в полевом лагере, - тоже не беда. Ее работоспособность восстановят с помощью автомобильного аккумулятора.

Известно, что в свое время по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу охранные браслеты "Стрельца - часового" проверили в Арктике. Для этого была изготовлена специальная морозоустойчивую модель, способная работать при температуре минус 50 градусов. Преимущества новых охранных приборов уже по достоинству оценили в военных городках 106-й Тульской и 98-й Ивановской десантных дивизий. Комплекс также используют для обеспечения безопасности Национального центра управления обороной России.

Ранее исполнительный директор группы компаний, создавших охранный комплекс "Стрелец - часовой", Михаил Левчук так высказался о его эффективности в различных условиях, в том числе боевых. "Когда мы были в первый раз в воинской части, парни говорили, что ошейники привезли. А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен, и даже если тебе по башке ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут", - сказал он.

Что касается наблюдательной вышки "Мурена-1СВ", то ее оснастили пулестойкой броней, защитой от применения гранат. Это позволяет организовать круговое наблюдение и вести оборону с высоты. "Вышка имеет сборно-разборную конструкцию, ее можно возвести в течение двух часов, что облегчает охрану временных полевых объектов", - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

А устройство дистанционной остановки "Щит" гарантирует, что на территорию воинской части или городка не попадет подозрительный транспорт. Устройство заблокирует его проезд, скажем, через контрольно-пропускной пункт. К тому же "Щит" совместим с другим средствами охраны.


Юрий Гаврилов

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