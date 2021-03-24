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ЦАМТО

В Кабардино-Балкарии завершено формирование миротворческого инженерного подразделения ЮВО

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Защитные костюмы ОВР-2-02
Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02.
Источник изображения: defendingrussia.ru

ЦАМТО, 23 марта. Инженеры воинской части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Кабардино-Балкарии, завершили формирование миротворческого подразделения.

В составе подразделения более 50 военнослужащих, в обеспечении которых около 20 ед. специальной техники, в том числе современная станция очистки воды СКО-10 "Гигиена", бронетранспортеры БТР-82А, тракторы ТО-25 и ТО-18, экскаваторы ЭОВ-25321, кран автомобильный военного назначения КС-45731М1.

В данный момент инженеры приступили к специальной подготовке миротворцев. Военнослужащие научатся обезвреживать неразорвавшиеся мины и фугасы, прокладывать дороги в труднопроходимых участках местности и обеспечивать доставку пострадавшему населению гуманитарного груза.

Также инженерные подразделения миротворческих сил будут обучаться восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Инженеры совершенствуют навыки отражения нападения диверсионных групп условного противника, выполняют разведку местности и поиск взрывоопасных предметов на маршруте движения войск с применением миноискателей ИМП-С2, ИМП-3, МГ-1И, ППО-2И, ИНВУ-3М, а также защитных костюмов сапера ОВР-2 "Сокол", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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