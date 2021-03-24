Подлодку "Магадан" спустят на воду 26 марта

Это третья субмарина проекта 636.3 для ВМФ России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" спустят на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" для Тихоокеанского флота РФ 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба верфей во вторник.

"26 марта 2021 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду подводной лодки "Магадан" проекта 636.3 для ВМФ России", - говорится в сообщении.

"Магадан" - третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Сегодня степень технической готовности корабля составляет более 80%, идет завершающий этап подготовки корабля к спуску, выполняется установка на корпус резино-технического спецпокрытия. Далее в графике - окончательная окраска, закрытие спусковых удостоверений и актов.

Контракт на строительство серии подлодок подписали в сентябре 2016 года. Первый корабль - "Петропавловск-Камчатский" - передали ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Вторая в серии подводная лодка "Волхов" вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

Подводные лодки модифицированного проекта 636.3 имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.

Автономность плавания подводных лодок проекта 636 составляет 45 суток, предельная глубина погружения - 300 м; скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека. На лодке имеется шесть торпедных аппаратов.