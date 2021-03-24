Войти
Интерфакс-АВН

Три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой

518
0
0
Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании системы катапультирования на аэродроме под Калугой, сообщили в Минобороны РФ.

"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Экипаж Ту-22М3 - четыре человека.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978 года он был запущен в серийное производство, которое прекращено в 1993 году. Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в военной операции в Сирии. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру. В настоящее время создается глубоко модернизированная версия этого самолета - Ту-22М3М.

Как сообщал "Интерфакс", 17 декабря 2019 года дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил аварийную посадку в Астраханской области. Тогда экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт. Никто из летчиков не пострадал.

Последняя катастрофа с участием Ту-22М3 произошла в Мурманской области 22 января 2019 года. Тогда после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу, загорелся и разрушился. Два члена экипажа погибли, двое выжили.

До этого было только одно крупное ЧП с этим самолетом - Ту-22М3 разбился летом 2004 года. Крушение произошло в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Новгородской области в ночь с 8 на 9 июля 2004 года. В катастрофе погибли все четыре члены экипажа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Грузия
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.08.2019
Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят
07.12.2018
Воздушные стратеги
23.01.2017
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевшие из России, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
14.10.2015
Игра на вылет
08.10.2012
Тбилиси прикрывается вашингтонским зонтиком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи