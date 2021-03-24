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ЦАМТО

ВМС США заказали дополнительную АПЛ класса "Вирджиния" Блок.5

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Выведенная из эллинга американского судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding строящаяся для ВМС США атомная многоцелевая подводная лодка SSN 794 Montana типа Virginia серии Block IV. Ньюпорт-Ньюс, октябрь 2020 года. Новый 30-летний долгосро
Выведенная из эллинга американского судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding строящаяся для ВМС США атомная многоцелевая подводная лодка SSN 794 Montana типа Virginia серии Block IV. Ньюпорт-Ньюс, октябрь 2020 года. Новый 30-летний долгосрочный план военного кораблестроения США предполагает увеличение темпов строительства атомных многоцелевых подводных лодок до трех единиц в год начиная с 2025 финансового года.
Источник изображения: Newport News Shipbuilding

ЦАМТО, 23 марта. Минобороны США 19 марта объявило о подписании Командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с компанией General Dynamics Electric Boat (GDEB) изменения к базовому контракту N00024-17-C-2100.

Внесенные в контракт изменения предусматривают строительство (из опциона) одной дополнительной многоцелевой атомной подводной лодки класса "Вирджиния" Блок.5 с модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module).

Стоимость соглашения составляет 2,417 млрд. долл. При этом 1,89 млрд. долл. предназначены на финансирование строительства дополнительной подводной лодки SSN-811 версии Блок.5. Оставшиеся средства будут направлены на завершение финансирования постройки SSN-807 по ранее заключенному контракту. Фактический объем увеличения контракта составляет 1,89 млрд. долл.

В рамках соглашения Electric Boat Corp. заключит контракты субподряда с Huntington Ingalls Industries - Newport News Shipbuilding. Работы будут выполняться в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния, 34%), Квонсет-Пойнт (шт.Род-Айленд, 14%), Саннивейл (шт.Калифорния, 7%), Гротоне (шт.Коннектикут, 7%), Аннаполисе (шт.Мэриленд, 1%), Норфолке (шт.Вирджиния, 1%), Тусоне (шт.Аризона, 1%) и Вифлееме (шт.Пенсильвания, 1%), а также других производственных площадках на территории США (33%) и за ее пределами (1%). Ожидается, что работы будут завершены к февралю 2030 года.

На текущий момент ВМС США получили 18 атомных подводных лодок класса "Вирджиния". Первая подлодка версии Блок.5, SSN-802, в настоящее время уже находится в стадии строительства, но не будет оснащена модулем VPM. Следующая АПЛ, SSN-803, будет построена с данным модулем. Все новые субмарины получат обновленный комплект гидроакустических систем. Поставка первой АПЛ версии Блок.5 запланирована на 2025 ф.г.

Подводные лодки класса "Вирджиния", строящиеся в настоящее время, оснащаются 12 крылатыми ракетами "Томагавк" в пусковой установке, размещенной в носовой части. Добавление 84-футовой секции модуля полезной нагрузки VPM в средней части позволит каждой АПЛ Блок.5 нести 40 крылатых ракет. С развитием гиперзвуковых ракетных технологий более крупная пусковая установка АПЛ "Вирджиния" позволит выполнять пуск данных боеприпасов.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года Командование кораблестроения и вооружения ВМС США подписало с General Dynamics Electric Boat (GDEB) изменение к базовому контракту N00024-17-C-2100, которое предусматривает строительство 9 многоцелевых АПЛ "Вирджиния" Блок.5, включая 8 АПЛ, оборудованных модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module). Соглашение включало поставку запасных частей и компонентов и содержало опцион на поставку одной дополнительной подводной лодки с модулем VPM. В случае реализации опциона, совокупная стоимость контракта увеличивалась до 24,097 млрд. долл.

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Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Virginia АПЛ
ГЗЛА
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