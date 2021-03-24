ВМС США заказали дополнительную АПЛ класса "Вирджиния" Блок.5

Выведенная из эллинга американского судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding строящаяся для ВМС США атомная многоцелевая подводная лодка SSN 794 Montana типа Virginia серии Block IV. Ньюпорт-Ньюс, октябрь 2020 года. Новый 30-летний долгосрочный план военного кораблестроения США предполагает увеличение темпов строительства атомных многоцелевых подводных лодок до трех единиц в год начиная с 2025 финансового года.

ЦАМТО, 23 марта. Минобороны США 19 марта объявило о подписании Командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с компанией General Dynamics Electric Boat (GDEB) изменения к базовому контракту N00024-17-C-2100.

Внесенные в контракт изменения предусматривают строительство (из опциона) одной дополнительной многоцелевой атомной подводной лодки класса "Вирджиния" Блок.5 с модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module).

Стоимость соглашения составляет 2,417 млрд. долл. При этом 1,89 млрд. долл. предназначены на финансирование строительства дополнительной подводной лодки SSN-811 версии Блок.5. Оставшиеся средства будут направлены на завершение финансирования постройки SSN-807 по ранее заключенному контракту. Фактический объем увеличения контракта составляет 1,89 млрд. долл.

В рамках соглашения Electric Boat Corp. заключит контракты субподряда с Huntington Ingalls Industries - Newport News Shipbuilding. Работы будут выполняться в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния, 34%), Квонсет-Пойнт (шт.Род-Айленд, 14%), Саннивейл (шт.Калифорния, 7%), Гротоне (шт.Коннектикут, 7%), Аннаполисе (шт.Мэриленд, 1%), Норфолке (шт.Вирджиния, 1%), Тусоне (шт.Аризона, 1%) и Вифлееме (шт.Пенсильвания, 1%), а также других производственных площадках на территории США (33%) и за ее пределами (1%). Ожидается, что работы будут завершены к февралю 2030 года.

На текущий момент ВМС США получили 18 атомных подводных лодок класса "Вирджиния". Первая подлодка версии Блок.5, SSN-802, в настоящее время уже находится в стадии строительства, но не будет оснащена модулем VPM. Следующая АПЛ, SSN-803, будет построена с данным модулем. Все новые субмарины получат обновленный комплект гидроакустических систем. Поставка первой АПЛ версии Блок.5 запланирована на 2025 ф.г.

Подводные лодки класса "Вирджиния", строящиеся в настоящее время, оснащаются 12 крылатыми ракетами "Томагавк" в пусковой установке, размещенной в носовой части. Добавление 84-футовой секции модуля полезной нагрузки VPM в средней части позволит каждой АПЛ Блок.5 нести 40 крылатых ракет. С развитием гиперзвуковых ракетных технологий более крупная пусковая установка АПЛ "Вирджиния" позволит выполнять пуск данных боеприпасов.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года Командование кораблестроения и вооружения ВМС США подписало с General Dynamics Electric Boat (GDEB) изменение к базовому контракту N00024-17-C-2100, которое предусматривает строительство 9 многоцелевых АПЛ "Вирджиния" Блок.5, включая 8 АПЛ, оборудованных модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module). Соглашение включало поставку запасных частей и компонентов и содержало опцион на поставку одной дополнительной подводной лодки с модулем VPM. В случае реализации опциона, совокупная стоимость контракта увеличивалась до 24,097 млрд. долл.