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Российская газета

Вертолеты Ка-226 впервые замечены на учениях "Тигров" в Сирии

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Легкие многоцелевые вертолеты Ка-226 впервые замечены на учениях элитного подразделения "Тигры" сирийских вооруженных сил.

Эти винтокрылые машины относятся к легкой технике. Они имеют максимальную взлетную массу 3600 кг и при экипаже 1-2 человека могут перевозить грузы весом 785 кг или до 7 пассажиров. Крейсерская скорость - 190 км/ч. Максимальная - 210-220 км/ч.

Практический потолок - 6100 метров. Дальность полета 475 - 600 км. Большим достоинством является их способность работать при жаре до 50 градусов и 100-процентой влажности.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в ходе этого мероприятия, проводившегося на границе между провинциями Алеппо и Хама, отрабатывались задачи по освобождению деревни от условных боевиков.

Интересно, что по замыслу учения информацию сирийцам передавали российские Воздушно-космические силы, в частности ведущий патрулирование вертолет Ми-8.

Кроме того, к ликвидации условного противника были привлечены сирийские ударные Ми-24 и два легких штурмовика L-39, реально применявшие неуправляемые авиационные ракеты.

На земле по "противнику" работали самодельные самоходные артиллерийские установки с 57-мм пушкой АЗП-57 комплекса С-60, 122-мм гаубицей Д-30, а также 106,7-мм реактивная система залпового огня Тype 63.

В зачистке объектов участвовали бойцы подразделения специального назначения, которые справились с поставленной задачей всего за 10 минут.


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
L-39
Д-30 2А18
КА-226
Ми-24
Ми-8
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Проекты
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