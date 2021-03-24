Новейший американский авианосец будет «взорван»

Авианосец USS Gerald R. Ford прошёл почти все испытания для поступления на боевую службу. Вчера, 22 марта, портал navalnews.com сообщил о том, что для завершения тестирования кораблю предстоит пройти «шок-тест» взрывом.

Предфинальные испытания USS Gerald R. Ford прошёл в период с 7 по 21 марта. В пресс-службе ВМС США указывают, что новый авианосец справился отлично и превзошёл ожидания. Теперь ему предстоит пройти проверку на прочность, которая состоится в текущем году.

Отчёт с недавних испытаний авианосца USS Gerald R. Ford Источник изображения: navalnews.com

Американские ВМС испытывают свои корабли на прочность взрывом. Для этих целей разработана программа FSST (Full Scale Shock Trials), согласно которой корабль подвергается серии из трёх взрывов. По замыслу авторов тестирования, это должно подтвердить, что корабль готов к боевым действиям и сможет «выжить», попав под ракетный или бомбовый удар. На расстоянии менее 100 м от корабля под водой подрывается 4,5 т взрывчатого вещества (точная методика тестирования FSST засекречена). После подрыва заряда специальная команда собирает данные с сотен датчиков, закреплённых в разных точках корабля, и определяет уровень повреждений.

Изначально командование ВМС США предлагало подвергнуть «шок-тесту» Kennedy — второй авианосец типа Gerald R. Ford. По мнению военных, такое решение позволило бы ускорить развёртывание корабля и усилить возможности флота. Но позже от этой идеи отказались. По неофициальной версии, одной из причин такого решения является разработка Китаем новых противокорабельных ракет DF-21D.