Дальние перехватчики МиГ-31БМ перебазируют из Тверской области на учения на юге РФ

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизированные дальние перехватчики МиГ-31БМ будут перебазированы из Тверской области под Астрахань на учения с пусками ракет, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В течение десятидневных учений летные экипажи истребителей перехватчиков МиГ-31БМ совершат перебазирование из Тверской области на оперативный аэродром "Приволжский" (Астраханская область), преодолев более 1500 км, выполнят более 50 учебно-боевых вылетов с боевой стрельбой управляемыми ракетами ближнего маневренного боя Р-73", - говорится в сообщении округа.

В учениях задействованы МиГ-31БМ Ленинградской армии ВВС и ПВО.

"По замыслу учений экипажам предстоит обнаружить и захватить высотные цели, в качестве которых выступят светящиеся авиационные многофакельные бомбы САБ-250-200 и учебные парашютные тепловые бомбы типа М6, которые в пассивном радиолокационном и тепловом режимах имитируют воздушные цели условного противника", - сообщил ЗВО.

По словам военных, в учении задействовано более 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиаполка из Тверской области и свыше 150 военнослужащих.

Сверзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".