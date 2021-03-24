На МАКС-2021 покажут "принципиально новый" самолет

Среди перспективных самолетов, заявленных на МАКС-2017, были и супертяжеловесы. Как считают в компании "Волга - Днепр", а это крупнейший в России грузовой авиаперевозчик, тот "Слон", что призван заменить собой Ан-124 "Руслан", должен превосходить его по технико-экономической эффективности на 35-40 процентов.

ЦАМТО, 23 марта. "Ростех" покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 широкий спектр разработок, в том числе "принципиально новый" самолет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

К какому классу самолетов – военному или гражданскому – относится новая машина, в "Ростехе" уточнять не стали.

"Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет", – сказали в госкорпорации.

В авиасалоне будут участвовать все холдинги "Ростеха", задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь экспозиции корпорации превысит 5 тыс. м2.

Выставка пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля, заявлены представители более 40 стран, объявил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.