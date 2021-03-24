Россия разработает систему оповещения об угрозе ареста за рубежом

Российская Федерация разрабатывает систему для того, чтобы соотечественники через IT-сервисы могли оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня» глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Парламентарий отметил, что подобная платформа позволит оказывать противодействие незаконным арестам россиян. По его словам, такой практикой также пользуются в США.

28 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с 2008 года по запросу США в третьих странах были произведены аресты более 50 российских граждан. По ее словам, это неправомерные действия американской власти. Она отметила, что политически мотивированные задержания россиян, к сожалению, всё чаще становятся предметом работы ведомства.

20 июня 2020 года посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что около 100 россиян находятся в заключении в стране. По его словам, по надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам. Он выразил надежду, что российские граждане смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года и что власти США учтут уже отбытые россиянами длительные сроки заключения.

В прошлом году российское внешнеполитическое ведомство также порекомендовало гражданам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами. МИД указал, что, сталкиваясь с американской юстицией, россияне нередко имеют дело с правовым произволом.