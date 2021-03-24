SMS-рассылки как оружие современности

Российская армия отрабатывает методы психологической борьбы в современных условиях. Вчера, 22 марта, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что разведчики провели учебный захват населённого пункта условного противника невоенным методом — при помощи SMS-рассылок, беспилотников, листовок и переговоров.

«В рамках тренировки разведчики применили беспилотные летательные аппараты для рассылки SMS-сообщений деморализующего характера и предложением сложить оружие. В результате сильного морально-психологического давления и безусловного военного превосходства со стороны разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО условный противник сложил оружие и не оказал сопротивления», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Беспилотник «Орлан-10», использующийся для персонализированной SMS-рассылки Источник изображения: function.mil.ru

В ЗВО уточнили, что тренировки проходили в Нижегородской области на полигоне Мулино. В ходе учений на населённый пункт условного противника сбросили более тысячи листовок с материалами, призванными повлиять на психологическое состояние террористов. На финал учений также повлияли переговоры продолжительностью около часа, к которым привлекли переводчиков.

На «подавление террористов» бросили свыше 300 военнослужащих-разведчиков. Кроме того, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники. Ранее Минобороны России уже проводило подобные учения — в них применялся комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3», в состав которого входит беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», способный создать зону, блокирующую источники сотовой связи.