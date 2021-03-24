«Ростех» покажет «принципиально новый» самолет на МАКС-2021

«Ростех» представит на международном авиационно-космическом салоне «МАКС» в 2021 году широкий спектр разработок, в том числе и «принципиально новый» самолет. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Планируются и новинки. В частности, впервые покажем принципиально новый самолет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Ростех» намерен «максимально ярко» представить все достижения в военном и гражданском авиастроении, среди которых не только перспективные модели самолетов и вертолетов, но и двигатели, а также передовые бортовые системы.

При этом в госкорпорации не уточнили, к какому из классов самолета относится новинка, пишет «РИА Новости».

Общая площадь экспозиции «Ростеха» на авиасалоне превысит 5 тыс. кв. м. В мероприятии от госкорпорации примут участие все ее холдинги, задействованные в создании авиационной продукции.

Ранее во вторник в Минпромторге РФ сообщили, что намерение принять участие в МАКСе в 2021 году выразили более 40 стран, в том числе партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

В декабре 2020 года стало известно, что международный авиационно-космический салон «МАКС», который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Отмечалось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.