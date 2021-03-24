Первое заседание Оргкомитета МАКС-2021 состоялось под председательством Д.Мантурова

ЦАМТО, 23 марта. Первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 прошло 22 марта под председательством главы Оргкомитета министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Открывая заседание Оргкомитета, Денис Мантуров подчеркнул: "самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда". Он отметил, что уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID-19, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. "Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты", – резюмировал министр промышленности и торговли РФ.

С докладом о ходе подготовки МАКС-2021 выступил заместитель генерального директора АО "Авиасалон" Владимир Советкин. Он отметил, что с учетом сложившейся в мировой аэрокосмической отрасли ситуации сформирована новая концепция мероприятия, включающая три основных блока. В деловой и выставочной программе МАКС найдут отражение новые экономические модели в авиастроении и космонавтике, будут затронуты вопросы стимулирования внутреннего спроса на воздушные суда отечественного производства, развития послепродажного обслуживания, внедрения модели комплексных сервисных услуг. Вторым направлением в рамках концепции обозначены выход отечественных производителей на новые рынки и формирование международных стратегических партнерств, прежде всего в периметре ЕАЭС. Третье направление станет взглядом в будущее аэрокосмической промышленности. Получит развитие раздел Future Hub, впервые организованный в 2019 году.

В.Советкин остановился на формировании выставочной программы. "После начала пандемии МАКС-2021 становится первой международной авиационной выставкой ТОП-уровня. В результате работы с иностранными компаниями нами получены предварительные согласия от потенциальных участников из 40 стран мира. Рассчитываем, что границы с этими государствами будут открыты", – отметил он. Касаясь российского участия, В.Советкин подчеркнул, что свою продукцию представят все ведущие аэрокосмические компании страны, причем некоторые из них существенно расширят масштаб присутствия.

Также в ходе заседания были озвучены доклады о ходе работ по формированию деловой и демонстрационной программы выставки, о мероприятиях по обеспечению безопасности полетов, общественной безопасности, пропускного режима, транспортного обслуживания.

Справка

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО "Авиасалон".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиасалон".