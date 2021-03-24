Новую подлодку "Магадан" спустят на воду в Петербурге 26 марта

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Магадан" спустят на воду 26 марта нынешнего года. В торжественной церемонии примет участие главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи". Эту подлодку строят для Тихоокеанского флота. Всего ТОФ получит шесть таких подлодок.

Первой в серии проекта стала субмарина "Петропавловск-Камчатский", ее передали 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав ТОФ 24 октября прошлого года.

"РГ" уже писала о том, что субмарины проекта 636.3 считаются самыми малошумными в мире. На их вооружении - новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедное вооружение и высокоточные ракеты.

Последнюю шестую подлодку передадут Тихоокеанскому флоту России в 2024 году.

Светлана Цыганкова