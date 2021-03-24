Минобороны Индии заказало крупную партию ПТУР "Милан-2T"

ЦАМТО, 23 марта. По информации агентства PIB (Press Information Bureau), подразделение закупок Минобороны Индии 19 марта подписало с компанией Bharat Dynamics Limited (BDL) контракт на поставку 4960 ПТУР "Милан-2T" для Сухопутных войск страны.

Стоимость заказа составила 11,88 млрд. рупий (около 163 млн. долл.). Поставки планируется завершить в течение трех лет.

Как заявлено, подписанное соглашение будет способствовать дальнейшему развитию инициативы правительства "Делай в Индии". Данная закупка является "повторным заказом" в рамках контракта, подписанного с BDL 8 марта 2016 года.

"Милан-2Т" – это разработанная французской MBDA и производимая BDL по лицензии ПТУР второго поколения, позволяющая поражать цели на дальностях до 1850 м. "Милан-2Т" оснащена тандемной боевой частью, обеспечивающей поражение бронетехники, оснащенной динамической защитой. Стартовая масса ракеты – 12 кг, масса боевой части – около 3 кг, бронепробиваемость – около 850 мм, расчет комплекса – два человека.