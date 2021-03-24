Войти
ЦАМТО

Минобороны Индии заказало крупную партию ПТУР "Милан-2T"

526
0
0
Бойцы с ПТУР MILAN
Бойцы с ПТУР MILAN.
Источник изображения: www.mbda-systems.com

ЦАМТО, 23 марта. По информации агентства PIB (Press Information Bureau), подразделение закупок Минобороны Индии 19 марта подписало с компанией Bharat Dynamics Limited (BDL) контракт на поставку 4960 ПТУР "Милан-2T" для Сухопутных войск страны.

Стоимость заказа составила 11,88 млрд. рупий (около 163 млн. долл.). Поставки планируется завершить в течение трех лет.

Как заявлено, подписанное соглашение будет способствовать дальнейшему развитию инициативы правительства "Делай в Индии". Данная закупка является "повторным заказом" в рамках контракта, подписанного с BDL 8 марта 2016 года.

"Милан-2Т" – это разработанная французской MBDA и производимая BDL по лицензии ПТУР второго поколения, позволяющая поражать цели на дальностях до 1850 м. "Милан-2Т" оснащена тандемной боевой частью, обеспечивающей поражение бронетехники, оснащенной динамической защитой. Стартовая масса ракеты – 12 кг, масса боевой части – около 3 кг, бронепробиваемость – около 850 мм, расчет комплекса – два человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
Похожие новости
27.08.2015
Россия прочно занимает второе место на мировом рынке по количеству экспортных поставок новых истребителей
06.04.2015
Индия изменила России с Францией
16.05.2012
Индия рассказала о пользе совместных военных проектов с иностранцами
30.06.2008
Для выпуска высокоточного оружия требуется высокоэффективное управление
25.12.2007
Еженедельник "Дифенс ньюс" опубликовал анализ военно-технического сотрудничества Индии в 2007 году
21.03.2007
Индия и Франция создадут совместное предприятие по разработке зенитного ракетного комплекса "Мэйтри"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи