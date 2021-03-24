Войти
Российская газета

Завершились испытания новой корабельной артустановки А-192М

501
0
0
Артустановка на фрегате "Адмирал Горшков"
Артустановка на фрегате "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Министерство обороны РФ / ТАСС

На петербургском машиностроительном заводе "Арсенал" после завершения квалификационных испытаний начинается серийное производство корабельной артустановки А-192М калибра 130 миллиметров.

Как сообщает портал Korabel.ru, опытно-конструкторские работы по созданию артустановки завершились в 2018 году, на данный момент ей уже оснащены фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" (проект 22350).

Артустановка создана на базе советской АК-130. Основные отличия заключаются в том, что вместо двух стволов используется один, за счет чего снизился общий вес конструкции. Благодаря этому ее можно использовать на небольших кораблях водоизмещением от 2000 тонн. Помимо этого А-192М снабжена новой системой управления огнем "Пума". Скорострельность артустановки составляет до 30 выстрелов в минуту, она способна поражать морские цели на расстоянии до 23 километров, а воздушные - до 18 километров.

На данный момент изготовлено три А-192М, заключены контракты на изготовление еще трех изделий.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Похожие новости
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
10.07.2018
Глава ОСК ждет решения военных о вводе в состав ВМФ фрегата "Адмирал Горшков"
25.01.2016
Два до восьми никак не растягивается
18.11.2014
Ростки шестого уклада
22.09.2014
Фрегат "Адмирал Горшков" получил артустановку
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 18:04
  • 21
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 24.03 17:59
  • 34
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания
  • 24.03 17:13
  • 84
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 24.03 17:11
  • 5
Сердюкову в доверии отказано
  • 24.03 17:07
  • 3
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 24.03 15:21
  • 1
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 15:08
  • 2
Что делать, если танк боится грязи?
  • 24.03 11:14
  • 2
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 24.03 11:06
  • 20
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 24.03 10:45
  • 24
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 24.03 00:47
  • 9
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 23:37
  • 1
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения
  • 23.03 23:36
  • 2
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи