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Интерфакс-АВН

Ракетный эсминец ВМС США покинул Черное море

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Эсминец USS "Thomas Hudner" (DDG-116)
Эсминец USS "Thomas Hudner" (DDG-116).
Источник изображения: http://www.korabli.eu

Лондон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Американский эсминец Thomas Hudner ("Томас Хаднер") во вторник утром покинул акваторию Черного моря, сообщил 6-й оперативный флот США.

В ходе четырехдневного пребывания он принял участие в проводимых румынскими ВМС военно-морских учениях Sea Shield 2021. Помимо американского эсминца, в них принимали участие боевые корабли Румынии, Турции и Болгарии.

В Черном море продолжает находиться крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей"), оснащенный, по меньшей мере, 26 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он зашел в Черное море в минувшую пятницу.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные следят за американским крейсером.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - сообщили в центре в минувшую пятницу.

Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner входят в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"). В настоящее время остальные корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море вблизи берегов Турции.

Ранее предполагалось, что корабли группы, которые вошли в Средиземное море 8 марта, проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz. Однако в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение об этом пока не принято.

По данным американских СМИ, авианосец какое-то время будет оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран-членов НАТО.

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