Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35

Украинская и российская модели советской ракеты Х-35 принципиально отличаются друг от друга, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор, ссылаясь на гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, раскрывает, что российская ракета Х-35У «имеет другой двигатель, освободилось дополнительное место для топлива».

«В результате дальность ее полета увеличилась до 260 километров. И, похоже, ее научили работать в группе, чего нет у украинской модели», — пишет Литовкин.

В марте Минобороны Украины сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) страны вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун».

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», согласно заявлениям украинской стороны, отличается боевой частью массой 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря. Р-360 создана на основе Х-35.

Иван Потапов