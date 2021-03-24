Минпромторг заявил о планах более 40 стран поучаствовать в авиасалоне «МАКС»

Более 40 стран выразили намерение принять участие в международном авиационно-космическом салоне «МАКС» в 2021 году. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Минпромторге РФ.

«Самое главное, МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда. Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID-19, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке», — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Решение было принято в ходе совещания 22 марта оргкомитета по подготовке к 15-му авиасалону «МАКС-2021». Стороны обсудили дальнейшие рекомендации по мероприятию, а также подготовку АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» к демонстрационным полетам.

Отмечается, что свое намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран, в том числе партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Мантуров подчеркнул, что страной-партнером в проведении авиасалона в 2021 году станет Казахстан, с которым запланированы подписание ряда соглашений и обсуждение важнейших направлений сотрудничества.

В декабре 2020 года стало известно, что международный авиационно-космический салон «МАКС», который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Отмечалось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.