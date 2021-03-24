Ресурс модернизированного двигателя для Як-130 увеличится в два раза

Ресурс авиационного двигателя АИ-222-25 для основного учебно-боевого самолета Як-130 в рамках модернизации решили увеличить в два раза. К середине текущего года будут готовы новые комплектующие для подтверждения характеристик на одной турбине.

Об этом заявил глава производственного комплекса "Салют" Алексей Громов, пишет РИА Новости. Именно этот комплекс и выпускает силовые установки. Руководитель "Салюта", входящего в Ростех, отметил, что повышение ресурса двухконтурного турбореактивного двигателя АИ-222-25 в два раза считают успехом. И, кстати, он с 2015 года полностью изготавливается из российских деталей и комплектующих.

Кроме того, при модернизации двигателя будет повышена и надежность силовой установки. Уже испытывают новые детали турбины, модернизируют камеру сгорания и компрессорную часть.

Светлана Цыганкова