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Российская газета

Ресурс модернизированного двигателя для Як-130 увеличится в два раза

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Як-130.
Як-130.
Источник изображения: Минобороны РФ

Ресурс авиационного двигателя АИ-222-25 для основного учебно-боевого самолета Як-130 в рамках модернизации решили увеличить в два раза. К середине текущего года будут готовы новые комплектующие для подтверждения характеристик на одной турбине.

Об этом заявил глава производственного комплекса "Салют" Алексей Громов, пишет РИА Новости. Именно этот комплекс и выпускает силовые установки. Руководитель "Салюта", входящего в Ростех, отметил, что повышение ресурса двухконтурного турбореактивного двигателя АИ-222-25 в два раза считают успехом. И, кстати, он с 2015 года полностью изготавливается из российских деталей и комплектующих.

Кроме того, при модернизации двигателя будет повышена и надежность силовой установки. Уже испытывают новые детали турбины, модернизируют камеру сгорания и компрессорную часть.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
АИ-222
Як-130
Компании
Ростех
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