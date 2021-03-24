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ЦАМТО

Eurosam разработает ЗРК нового поколения SAMP/T NG для ВС Франции и Италии

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Источник изображения: Фото: eurosam.com

ЦАМТО, 23 марта. На состоявшейся 19 марта в Париже церемонии Европейская организация по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) подписала контракт на разработку ЗРК нового поколения SAMP/T NG (New Generation) для ВС Франции и Италии.

На мероприятии присутствовало руководство ВКС Франции, СВ Италии, Генеральной дирекции по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) и Директората вооружений Италии (SGD).

OCCAR заключила данное соглашение через DGA и SGD с франко-итальянским консорциумом Eurosam, в состав которого входят MBDA France, MBDA Italy и Thales.

Новый контракт дополняет соглашение, подписанное в 2016 году с целью усовершенствования систем SAMP/T, состоящих на вооружении ВКС Франции и СВ Италии.

В рамках нового контракта консорциум Eurosam должен выполнить ряд ключевых усовершенствований системы SAMP/T, основанных на:

- усовершенствованной ракете для расширения семейства "Aster": "Aster Блок-1 NT" (новая технология) с новой ГСН и бортовым компьютером, позволяющей противостоять новым угрозам;

- модернизированной пусковой установке с новым радиоэлектронным оборудованием;

- новой многофункциональной вращающейся РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием;

- модуле управления и контроля, основанном на обновленном программном обеспечении с открытой архитектурой для улучшения возможностей командования, управления и связи.

ЗРК SAMP/T NG предназначен для выполнения всех задач наземной противовоздушной обороны и будет отличаться расширенными возможностями. ЗРК будет представлять собой систему ПВО большой дальности, способную:

- применяться в условиях интенсивного воздушного движения гражданских судов во взаимодействии с дружественной военной авиацией, полностью интегрироваться в состав сетевой системы противовоздушной обороны;

- обеспечить в секторе 360 град. защиту мест размещения вооруженных сил, гражданских или военных объектов;

- одновременно поражать вдвое больше целей различных типов в любой комбинации;

- противодействовать возникающим и перспективным угрозам, включая маневрирующие баллистические ракеты, головные части баллистических ракет, высокоскоростные тактические ракеты, БЛА и высокоманевренные летательные аппараты в сценарии массированной атаки в сложной киберобстановке;

- обеспечивать быстрое развертывание ограниченным расчетом и простоту интеграции в сетевую систему противовоздушной обороны.

Как заявлено, благодаря расширенным функциональным возможностям SAMP/T NG позволит Франции, Италии и другим заказчикам гарантировать суверенитет в воздушном пространстве, защиту своей территории, населения и войск в ходе боевых действий.

Как сообщал ЦАМТО, SAMP/T представляет собой мобильный наземный ЗРК, использующий разработанную компанией MBDA ракету "Астер-30". Двухступенчатая твердотопливная ЗУР массой 450 кг оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, 15-кг осколочно-фугасной БЧ, развивает скорость до 4,5М и способна поражать цели, летящие как на малой высоте, так и по аэробаллистической траектории. Максимальная дальность поражения аэродинамических целей составляет до 120 км, высота – от 50 м до 20 км.

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Страны
Италия
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
OCCAR
Thales
Проекты
Aster ЗУР
АФАР
БПЛА
ИТ
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